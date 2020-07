Kylie Jenner et sa meilleure amie Stassie deviennent tranquillement la même personne

Depuis qu’elle a rompu de façon assez abrupte et publique avec son ex-BFF Jordyn Woods, Kylie Jenner est désormais toujours accompagnée de sa nouvelle meilleure amie, Anastasia Karanikolaou, alias Stassie Baby.

On se souvient que Jordyn avait été au cœur de rumeurs d’infidélité avec l’ex de Khloé Kardashian, Tristan Thompson. Kylie n’a pas renoué avec son ex-BFF, mais son amitié avec Stassie, qu’elle connaît depuis le secondaire, s’est solidifiée.

À un point tel que ces dernières commencent de plus en plus à se ressembler... et ce, de façon assez troublante! En effet, dans la dernière publication, Kylie et Stassie pourraient passer pour des sœurs.

Même silhouette en sablier, même couleur de cheveux, mêmes lèvres gonflées, même maquillage... elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Les amies ont même décidé de porter une tenue identique pour accentuer cette ressemblance.

On vous avait déjà expliqué qu'avec le temps, on finit souvent par ressembler à nos meilleurs amis...

