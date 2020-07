Elisabeth Rioux a un message clair pour ceux qui se moquent du nom de sa fille

Elisabeth Rioux vit des moments de pur bonheur avec sa fille qui vient de naître et ne laissera pas les gens négatifs lui pourrir la vie!

Elisabeth et Bryan n’ont pas choisi un nom commun pour leur première née, et ils le savent. Peu de petites Québécoises se prénomment Wolfie et, sans surprise, l’annonce du nom qu’ils ont choisi a fait réagir les abonnés d’Elisabeth et Bryan.

Alors que plusieurs personnes ont laissé des messages positifs pour les nouveaux parents, d’autres ont pris le temps de critiquer le prénom de l’enfant et Elisabeth tenait à leur adresser un message bien clair: cela ne m’affecte pas!

Pour Eli et Bryan, le choix du prénom de leur fille n’a pas été facile: au départ, les parents n’avaient pas les mêmes goûts. C’est après un rêve où est apparue sa fille que le nom est venu en tête à la nouvelle maman: Wolfie. Bryan a lui aussi su, dès qu'Elisabeth lui en a parlé, que c’était bel et bien son prénom, qui signifie petit loup.

En partageant cette douce histoire, Elisabeth en a profité pour glisser un mot aux haters:

«Oh, et je sens que je dois dire maintenant: nous ne vous demandons pas votre avis, si vous ne l'aimez pas [le prénom], gardez cela pour vous ou parlez-en à vos amis en privé. Nous avons eu des commentaires vraiment méchants quand nous l'avons annoncé et, honnêtement, nous ne nous en soucions plus. Elle est comme un loup cute, mais forte, et une dure à cuire. Elle ne se soucie pas non plus de votre opinion et ça ne vaut pas la peine de nous la donner, parce que, quoi qu'il arrive, nous n'allons pas changer son nom! Merci.»

Sous la publication, les commentaires doux à l’égard de la petite famille pleuvent. Heureusement, ils sont, en majeure partie, bien entourés!