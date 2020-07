15 beaux bikinis à taille haute flatteurs et tendance

Si vous êtes frileuse à l’idée d’enfiler un maillot deux pièces l’été, leur version à taille haute peut être un bon moyen de se sentir assez couverte, mais tout de même sexy dans un bikini.

Les coupes de culotte taille haute sont flatteuses sur toutes les formes de corps et heureusement pour nous, en vogue depuis quelques années déjà. On adopte donc cette coupe pour tranquillement apprivoiser le bikini et se sentir en confiance dans ce petit bout de vêtement qui peut être complexant pour bien des gens.

On vous propose 15 bikinis à taille haute, dont plusieurs québécois, pour inspirer votre magasinage de fin d’été.

Courtoisie Salty bikini

Courtoisie Selfish Swim

Courtoisie H&M

Courtoisie la baie

Courtoisie Simons

Courtoisie Boohoo

Courtoisie Blush

Courtoisie Missguided

Courtoisie Simons

Courtoisie June Swim

Courtoisie Missguided

Courtoisie Everyday Sunday

Courtoisie H&M

Courtoisie Simons

Courtoisie Missguided

