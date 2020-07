Les 4 signes astrologiques qui sont les plus susceptibles de te cruiser

Certains signes du zodiaque sont plus proactifs que d’autres quand vient le temps d’exprimer leur désir pour une personne.

Si certaines personnes aiment être chassées, les gens nés sous ce signe, eux, préfèrent prendre les choses en main.

On vous présente donc les 4 signes astrologiques qui ont la fibre charmeuse!

4. Scorpion

Le Scorpion est le signe sensuel désigné du zodiac. Il n’a pas peur de s’exprimer sans pudeur et peut même vous envoyer des textos «olé olé» en plein jour pour vous choquer. Par contre, les Scorpion ont tendance à adhérer au proverbe «grand parleur, petit faiseur» et il sera difficile de passer à la prochaine étape, c’est-à-dire une date!

3. Vierge

Les Vierge sont des proactifs, qui n’aiment pas passer par quatre chemins. Ils n'hésitent pas à dire à quelqu’un qu’il est intéressé par lui et DÉTESTE jouer des games. Les gens nés sous ce signe ne vont pas hésiter à vous demander votre numéro au bar ou à vous chercher sur Instagram afin d'entrer en contact avec vous le plus rapidement possible!

2. Gémeaux

Les Gémeaux sont des flirts nés. N’importe quelle conversation se transforme rapidement en une séance de cruise avec ce signe qui adore créer des liens avec les gens et avoir leur attention. Le seul hic: ce n’est souvent pas très sérieux, alors vaut mieux ne pas trop rapidement s’attacher à ce signe qui peut faire volte-face à tout moment.

1. Sagittaire

Les Sagittaire sont non seulement des cruiseurs nés, mais ils savent également qu’ils sont bons au jeu de la séduction. Jupiter, la planète de la chance, influence le signe du Sagittaire. Sa bonne fortune et son sens de l’humour aiguisé font du Sagittaire un indomptable séducteur qui enfile les succès amoureux.