Elisabeth Rioux parle de son corps post-partum et lance un message important

Les nouvelles mamans sont parfois inquiètes ou stressées de reprendre leur shape d’avant après leur accouchement et Elisabeth Rioux, qui a accouché il y a deux semaines, tenait à les rassurer.

C’est que la jeune maman de 23 ans paraît déjà toute mince dans ses stories Instagram et ses publications et plusieurs nouvelles mamans voulaient connaître son secret.

• À lire aussi: Découvre les influenceuses québécoises qui ont le même signe astrologique que toi

La femme d’affaires derrière Hoaka Swimwear a donc pris le temps d’écrire une publication concernant cette pression de devoir revenir à sa taille «normale» après avoir donné la vie que plusieurs se mettent sur les épaules et explique que tout n’est pas aussi rose qu’il en a l’air.

«Depuis que je recommence à porter mes maillots Hoaka, j’ai remarqué en story que plusieurs réagissent à mon corps post-partum, indique la maman de Wolfie McCormick. Je reçois énormément de questions sur mes trucs et tout, et j’ai même été contactée par une compagnie de thés amaigrissants qui voulait que je dise que les résultats étaient dus à leur produit.»

Elisabeth a refusé cette offre et a décidé d’exposer les réalités toutes simples de son corps après l’accouchement :

«Je ne fais rien de spécial, vraiment. Après 5 jours, mon ventre était parti et j’ai encore un peu de peau en extra. J’ai aussi des seins asymétriques, des vergetures que j’adore et des abdos distendus...»

Elle mentionne que quand on vient de donner la vie, il y a des choses plus importantes à se soucier et laisse une note positive à toutes les mamans qui auraient peut-être de la difficulté à accepter leur «nouveau» corps.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux dévoile ses vergetures et lance un message positif

«Je n’ai donc pas de conseil concernant la perte de poids à vous donner, sauf que je peux vous dire que ces changements se sont produits pour une raison. Ils ne vous rendent pas plus laides: nous sommes des femmes et nous sommes fortes et ces changements sont des preuves de notre super-pouvoir qui est de donner la vie.»

Un message important qui va faire du bien à plusieurs mamans!

Des vidéos qui pourraient vous intéresser :

Ces 21 stars québécoises ont pris la pose en maillot de bain sur Instagram

s " /> " />

Avant/après : 16 vedettes qui auraient eu recours à la chirurgie plastique

s " /> " />

Voici avec qui les membres du Hype House sont en couple

s " /> " />

Voici avec qui les membres du Hype House sont en couple