15 franchises de films à écouter en même temps que sa BFF pendant les vacances

Durant les vacances de la construction, on a plus de temps qu’à l’habitude! Tellement qu’on a parfois besoin de plus que d'une nouvelle série à écouter, il nous faut une véritable saga de films!

Les séries télé ne durent parfois que quelques heures lorsqu’on les «binge» en une soirée. Les franchises de films, par contre, offrent des journées complètes de contenu à voir et à revoir!

Les vacances sont un moment idéal pour profiter de nos temps libres pour voir, ou revisiter, une saga qu’on adore. On peut l’écouter seul, en famille, ou en même temps que nos BFF pour s'en parler tout au long!

Voici donc 15 excellentes franchises de films à voir durant les vacances:

1. The Kissing Booth (2 films)

Rien de mieux pour débuter son marathon de films qu’une nouveauté! Le second film dans cette franchise en construction, The Kissing Booth: Going the Distance, est disponible dès maintenant sur Netflix.

Replongez dans l’amitié entre Elle et Lee qui est testée lorsque celle-ci tombe en amour avec le grand frère de Lee, le bad boy Noah. Dans la suite, c’est plutôt la relation entre Elle et Noah qui est en péril lorsque celui-ci quitte sa ville pour aller à l’université.

2. Twilight (5 films)

Que vous soyez des fans des livres ou pas, la saga Twilight s’écoutera toujours aussi bien. Le premier film est de loin le meilleur, mais on doit avouer que la fin rocambolesque vaut tout autant le détour.

Dans Fascination, Tentation, Hésitation, Révélation Partie 1 et Partie 2, on suit l’histoire d’amour improbable entre Bella, une humaine, et Edward, un vampire. Le meilleur ami de Bella, Jacob, vient brouiller les cartes pour le couple, déjà séparé par ses nombreuses différences.

3. The Hunger Games (4 films)

Hunger Games, une autre saga qui s’inspire d’une série de romans, possède une histoire d'amour, oui, mais aussi beaucoup d’action. Katniss Everdeen devient le symbole de la révolution, un peu malgré elle, après avoir remporté les Hunger Games.

Dans les 4 films, Hunger Games, L'Embrasement, La Révolte, partie 1 et La Révolte, partie 2, elle se retrouve aussi coincée dans un triangle amoureux, celle-ci étant déchirée entre Peeta et Gale.

4. To All the Boys I’ve Loved Before (2 films)

Le 3e et dernier chapitre de la trilogie To All the Boys n’est pas encore sorti, mais les deux premiers films sont d’excellentes comédies romantiques à voir.

On y suit Lara Jean, une jeune femme qui voit son univers chamboulé lorsque des lettres qu’elle a écrites à ses crushs sont malencontreusement envoyées à leurs récipiendaires.

5. Harry Potter (8 films)

Si vous ne connaissez pas Harry Potter, vous vivez sous une roche. Avec 8 films, cela a le potentiel d’un marathon très long, et tout aussi agréable!

Cet univers magique ne s’arrête pas là, si vous en redemandez, vous aurez les deux films de la série Fantastic Beasts à vous mettre sous la dent.

6. Marvel (23 films)

L’univers cinématographique de Marvel comprend 23 films... donc si vous avez ÉNORMÉMENT de temps libre, c’est la franchise pour vous! Le tout débute avec Iron Man, progresse jusqu’aux Avengers, en passant par les Gardiens de la Galaxie et Capitaine Marvel, puis se termine (pour le moment) avec Avengers: Endgame.

Si 23 films, c’est trop pour vous, concentrez-vous sur votre trilogie favorite comme Thor, Capitaine America, ou les Avengers!

7. La Conjuration (7 films)

Fans d’horreur, l’univers cinématographique de La Conjuration est pour vous! Les films s'inspirent tous des véritables chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren et on y suit différents cas paranormaux terrifiants.

Les différents films sont: Les Dossiers Warren, Le Cas Enfield, Annabelle, Annabelle 2: La Création du mal, Annabelle: La Maison du mal, La Nonne et finalement, La Malédiction de la dame blanche.

8. Le Labyrinthe (3 films)

Cette trilogie s’inspire des romans du titre original The Maze Runner de James Dashner. Mettant en vedette Dylan O’Brien, les films remplis d’action ont été très bien reçu du public.

Malheureusement, lorsque l’acteur principal s’est blessé durant le tournage du 3e film, la production a dû s’arrêter un moment. La conclusion à la trilogie est finalement sortie en 2018, soit deux ans plus tard.

9. Histoire de jouets (4 films)

L’idée derrière cette série de films d’animation est simple, elle explore le rêve de tout enfant que ses jouets puissent parler. On voit donc leur vie entière lorsqu'ils s’animent dès que les humains quittent la pièce.

Le tout premier film, sorti en 1995, a révolutionné le monde des films d’animation. Le plus récent volet, sorti en 2019, a récolté d’excellentes critiques.

10. Dragons (3 films)

Si vous aimez les films d’animation, la trilogie How To Train Your Dragon est magnifique et très inspirante.

Dans Dragons, Dragons 2 et Dragons 3 Le Monde caché, on suit un jeune Viking qui doit tuer un dragon en tant que rite de passage mais qui, en fin de compte, se lie d’amitié avec la créature.

11. Pirates des Caraïbes (5 films)

S’inspirant de l’attraction légendaire du même nom à Disney World, cette série de films se déroule, vous l’aurez deviné, dans l’univers des pirates.

On y suit particulièrement les aventures du capitaine Jack Sparrow dans La Malédiction de la Perle noire, Le Secret du coffre maudit, Jusqu'au bout du monde, La Fontaine de Jouvence et La Vengeance de Salazar.

12. Activité paranormale (6 films)

Cette série d’horreur a obtenu son succès grâce à son look réaliste, filmé comme un faux documentaire.

Les 6 films tournent autour d’une famille hantée par un démon. On suit les différentes possessions et les différents phénomènes au travers de caméra de surveillance et d'images filmées par les personnages eux-mêmes.

13. Scream (4 films)

Scream, ou Frissons au Québec, est une série de 4 films d’horreur centrée autour d’un tueur en série du nom de Ghostface.

Si vous aimez ce type de films, vous allez adorer la série, surtout grâce à son look très années 90 présent dans les 2 premiers volets.

14. Le Monde de Narnia (3 films)

Une autre franchise qui s’inspire de romans, celle-ci est plutôt de type fantastique. Dans Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique, Le Prince Caspian et L'Odyssée du Passeur d'Aurore, on suit 4 enfants qui trouvent un monde magique, caché dans une armoire.

Dans ce monde, ils doivent aider les habitants de Narnia à vaincre une sorcière méchante et à rétablir l’ordre.

15. Star Wars (9 films)

Fans de science-fiction, Star Wars est la franchise pour vous. Le tout se déroule dans une galaxie où c'est la guerre entre les chevaliers Jedi et les seigneurs noirs des Sith.

On a droit à la trilogie originale: Un nouvel espoir, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. La trilogie de «prequels»: La Menace fantôme, L'Attaque des clones et La Revanche des Sith. La trilogie la plus récente: Le Réveil de la Force, Les Derniers Jedi et L'Ascension de Skywalker. En plus de ça, il y a les films individuels comme Rogue One et Solo ainsi que la série The Mandalorian!

