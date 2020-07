Voici comment décoder les différentes odeurs de ton vagin

Toutes sortes d'odeurs peuvent émaner de notre région entre les jambes, et on vient à se demander quand il faut s’inquiéter ou consulter!

Alors qu’une multitude d’odeurs provenant du vagin peuvent être tout à fait normales, certaines peuvent indiquer un problème de santé.

Il faut tout de même garder en tête que chaque vagin a sa propre odeur et aucune femme ne va sentir exactement la même chose!

Il est néanmoins important de rester à l’écoute de son corps et de porter attention aux changements soudains dans nos parties intimes.

Voici donc 7 odeurs qui peuvent provenir du vagin, et leur signification:

1. Le poisson

Si vous remarquez une odeur qui fait penser au poisson, il se peut que vous ayez une vaginite bactérienne. Souvent, ce parfum est accompagné d’écoulements grisâtres.

Les bactéries sont une cause commune de vaginite, alors pas de panique! Cela se règle avec une petite visite chez le médecin pour une prescription d’antibiotiques.

2. Le métal

Une odeur qui fait penser au métal est souvent associée au sang. Si vous sentez cela dans votre petite culotte, cela pourrait vouloir dire que vous saignez!

Si vous êtes menstruée, vous avez votre réponse. Si ce n’est pas le cas, vous avez peut-être une petite coupure causée par le frottement durant le sexe! Essayez d’utiliser un lubrifiant la prochaine fois.

3. Les oignons ou l’ail

Si vous croyez reconnaître l’odeur d’un aliment en particulier, il se pourrait tout simplement que vous ayez mangé une plus grande quantité de cet aliment qu’à l’habitude.

Parfois, les ingrédients qui sentent fort, comme l’ail ou l’oignon, peuvent donner une odeur à nos pertes vaginales. Cela devrait se replacer en une ou deux journées! Si ce n’est pas le cas, et que vous avez aussi des démangeaisons, c’est le temps de consulter.

4. La bière ou le pain

Il existe plusieurs types de vaginites, dont la bactérienne dont nous avons parlé plus haut, et celle à levure! Cette seconde possibilité est associée à une odeur de bière ou de pain, des aliments qui contiennent de la levure.

Nous avons naturellement une petite quantité de levure dans l’intestin et la bouche. Cela peut parfois envahir le vagin et causer une petite infection! Celle-ci est souvent accompagnée de pertes blanchâtres et épaisses et pourra être traitée avec une crème antifongique.

5. Surette

Lorsque le vagin émet une odeur surette ou rance, cela peut être un symptôme d’une infection qu’on appelle la trichomonase.

Transmise sexuellement, cette infection est très courante et facilement traitable avec des antibiotiques. Donc, aux premiers symptômes d’odeur, mais aussi de douleur et d'irritation, il faut consulter!

6. L’eau de javel

Certaines personnes atteintes d’une vaginite bactérienne peuvent sentir de l’eau de javel, ou même de l’ammoniac, au lieu du poisson.

Ce n’est, par contre, pas la seule interprétation! Si votre urine sent une odeur chimique, cela peut vouloir dire que vous êtes déshydratée. Remédiez à la situation en buvant beaucoup d’eau.

7. La viande pourrie

Cette odeur est la plus inquiétante et lorsque vous la sentez, il faut agir vite! Une odeur qui vous fait penser à de la chair en putréfaction peut indiquer que vous avez oublié un tampon dans votre vagin.

Si vous croyez que c’est le cas, pour éviter à tout prix le très dangereux et potentiellement mortel choc toxique, il faut se rendre à l'hôpital au plus vite.