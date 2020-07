Demi Lovato est fiancée à son nouvel amoureux

Demi Lovato et son amoureux Max Ehrich semblent plus amoureux que jamais depuis qu’ils ont officialisé leur relation en mars 2020. L’amoureux de la chanteuse de 27 ans a décidé de passer aux choses sérieuses en demandant la main de sa douce.

La bonne nouvelle des fiançailles a été annoncée sur les comptes Instagram des deux stars, qui ont partagé une série de photos en amoureux, l’énorme bague de Demi bien en évidence sur son annulaire gauche.

Les deux tourtereaux se sont écrit de longs et doux messages:

Demi a écrit: «J’ai su que je t’aimais dès l’instant où je t’ai rencontré. C’est quelque chose que je n’arrive pas à décrire aux gens qui ne l’ont pas vécu, mais, heureusement, tu l’as vécu aussi. Je ne me suis jamais sentie aussi aimée inconditionnellement par quelqu’un dans ma vie (mis à part mes parents), avec mes défauts et tout ce qui vient avec. Tu ne me forces pas à être quelqu’un d’autre que moi-même. Et tu me donnes envie d’être la meilleure version de moi-même. Je suis honorée de t’épouser. Je t’aime plus qu’un texte sur Instagram ne peut l'exprimer, mais je suis ravie de fonder une famille et une vie avec toi. Je t’aime pour toujours, mon bébé.»

Demi et Max ne cachent pas l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre et partagent fréquemment des photos de couple où ils s’échangent des compliments. Décidément, il y a de l’amour dans l’air.

Félicitations aux amoureux!

