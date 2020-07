Khate Lessard et son chum annoncent une excellente nouvelle

Khate Lessard a partagé une photo sur Instagram, dévoilant qu’elle et son petit copain Fabrice étaient prêts à passer à la prochaine étape.

La jeune femme, qu’on a connue durant la saison d’Occupation Double Afrique du Sud, est tombée amoureuse de Fabrice peu de temps après son passage à l’émission.

Elle avait expliqué qu’elle et Fabrice s’étaient fréquentés un peu avant qu’elle quitte pour l’aventure OD. Les amoureux avaient donc repris leur histoire où elle s’était terminée, quelques mois plus tôt, à l'automne dernier.

C'est à ce moment qu'elle a présenté l'heureux élu à ses abonnés.

C’est donc le 21 juillet 2020 que Khate a décidé de faire la grande demande à Fabrice.

La jeune femme a partagé une magnifique photo de couple en expliquant qu’elle avait demandé à Fabrice de l’épouser, et que celui-ci avait dit oui.

On peut lire: «IL A DIT OUI !!!! j'ai fait la grande demande aujourd'hui, j'me suis mise à genoux et j'ai fondu en larme... C'est tellement stressant demander à quelqu'un d'être a tes côtés pour toujours. Clairement j'avais besoin d'un homme comme lui pour traverser obstacle par-dessus obstacle. JE L'AIME et il est mien.»

Elle a expliqué dans ses «story» Instagram qu’elle n’avait pas filmé le moment, préférant garder ce moment pour eux.

On a très hâte d'en apprendre plus sur le mariage.

Longue vie aux fiancés!

