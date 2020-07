8 sneakers blancs pour remplacer les Air Force 1 de Nike

Les Air Force 1 de Nike sont LA chaussure par excellence depuis un moment déjà, ce qui fait qu’ils sont parfois impossibles à dénicher.

Sa semelle compensée, son look «dad shoes» modernisé, sa couleur blanc sur blanc... la fameuse chausure est difficile à remplacer!

Toutes les influenceuses et stars semblent la porter, et c’est à se demander comment elles ont trouvé leur pointure.

Pourtant, il existe plusieurs modèles de sneakers tout blancs qui donneront le même effet.

Voici donc 8 sneakers blancs pour faire changement des Nike Air Force 1:

Baskets à plateformes blanches Old Skool de Vans, 85$ chez Ssense.

Club C 85 Vintage de Reebok, 95$ chez Simons.

Hook and Look 557 de New Balance, 135$ en ligne.

Nizza Trefoil d'Adidas, 90$ en ligne.

Trish Leather Sneakers de AllSaints, 206$ en ligne.

Espadrilles à semelle épaisse de Ardène, en rabais à 21$ en ligne.

Denmark Chunky Sneakers de Asos, 72$ en ligne.

Sneakers Lovireclycla d'Aldo, 75$ en ligne.