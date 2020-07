Les 4 signes astrologiques que vous devez absolument avoir dans votre gang pour avoir du fun

Il faut l’avouer, certaines personnes sont tout simplement plus «fun» que d’autres, et c’est peut-être dû à leur signe astrologique.

On a tous des ami.es qui détestent les partys et d’autres qui ne vivent que pour avoir du plaisir! Ceux qui font partie de ce deuxième groupe sont toujours partants pour une aventure ou une soirée rocambolesque.

On sait que notre signe influence notre personnalité et notre côté «party animal» n’y fait pas exception!

Voici donc les 4 signes à inviter pour qu’une soirée soit réussie:

4. Sagittaire

Puisque les Sagittaire ne disent jamais non à une aventure, ils ont tendance à toujours être «game» de faire la fête. On peut s’attendre à ce que n’importe quoi puisse se produire lorsqu’ils sont là!

Ils sont aussi reconnus pour leur sens de l’humour, alors attendez-vous à rire un bon coup.

3. Verseau

Les Verseau ne vont pas nécessairement à un party pour boire ou danser, mais surtout pour connecter avec les gens. Ils sont du genre à avoir des amis dans une tonne de cercles différents, alors c’est certain qu’ils vont connaître quelqu’un!

Par contre, si la soirée est trop conventionnelle, ils pourraient s’ennuyer rapidement.

2. Lion

Les Lion adorent les soirées festives pour une seule et unique raison, c’est l’occasion de briller! Ils vont arriver en retard, avec une nouvelle tenue flamboyante, un maquillage «on point» et une anecdote à raconter.

S’ils ne sont soudainement plus le centre de l’attention par contre, ils risquent de disparaître dans la nuit sans prévenir personne...

1. Gémeaux

Surpris? Nous non plus! Les Gémeaux sont littéralement LE signe le plus sociable de tout le Zodiaque. Ils adorent parler et rencontrer de nouvelles personnes, alors pour eux, un party est une activité de rêve!

Le seul danger, c’est que vu leur popularité, il se peut qu’ils doivent quitter tôt le party parce qu’ils ont 5 autres invitations durant la même soirée.

