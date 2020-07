Charli et Dixie D’Amelio lancent leur propre collection de maquillage

Les sœurs et stars de TikTok Charli et Dixie D'Amelio continuent d’accumuler les succès en lançant une gamme de maquillage en collaboration avec Morphe!

De toute évidence, 2020 est l’année des sœurs D’Amelio. Morphe a choisi les deux jeunes femmes pour être les ambassadrices de sa nouvelle marque Morphe 2. Elles ont aussi activement participé à la création de la gamme.

Morphe 2, qui s’adresse à un public plus jeune, sera offerte dès le 30 juillet en ligne chez Morphe et le 31 juillet sur Sephora Canada!

La ligne sera donc composée de produits aux finis plus légers, soit pour les plus jeunes ou pour ceux et celles qui préfèrent simplement un maquillage au look plus naturel.

Selon la publication Instagram de la marque, la gamme va comprendre un fond de teint léger, des pinceaux, des mousses pour les joues et les lèvres, des gloss, des gelées brillantes pour les yeux ainsi qu’une huile teintée pour les lèvres.

Les prix varient entre 24$ US pour les pinceaux et 9$ US pour l’huile, ce qui équivaut environ à 32$ et 12$ au Canada.

On peut les voir sur Charli et Dixie dans une vidéo qui présente les différents produits et leurs effets.

Morphe 2 sera donc composée de produits polyvalents, lumineux et simples à utiliser. Les emballages et les bouteilles minimalistes font penser à d’autres marques populaires, comme Glossier.

Charli et Dixie ont expliqué qu’elles préféraient des looks beauté qui ne cachaient pas les imperfections. C’est pourquoi elles aiment autant la ligne de Morphe 2. Ce sont des produits pour s’amuser, pas pour masquer sa beauté naturelle.

On a trop hâte au 31 juillet!