Les 10 meilleures palettes d’ombres à paupières neutres qui vont bien à tout le monde

Il y a tellement de palettes différentes sur le marché qu’il devient très difficile de savoir laquelle se procurer pour ne pas être déçues!

Tout le monde veut une belle palette dans les tons neutres, mais personne n’aime dépenser son argent dans un produit qui finalement ne servira à rien. Ces palettes ont fait leur preuve sur plusieurs années et auprès d’une tonne de personnes différentes.

Impossible de se tromper avec ces 10 excellentes palettes d’ombres à paupières neutres:

1. Palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills, 55$ chez Sephora.

Cette palette est idéale pour des looks doux et sexy avec des fards mats, nacrés, ou même pailletés. Bonus, elle comprend une ombre à paupières noir mat, un ajout TRÈS pratique à toute palette!

2. Palette Magnif’eyes Spice de Rimmel London, 15$ en pharmacie.

Avec les teintes plus chaudes de cette palette, on peut se créer un look épicé parfait pour l’automne ou plus vibrant pour l’été. Mouillez un tantinet un pinceau en angle, et vous pouvez même faire un trait de ligneur à la racine des cils!

3. Palette Bronze de Natasha Denona, 87$ chez Sephora.

Un peu plus dispendieuse, cette palette sera particulièrement magnifique sur les teints foncés. Ses fards luxueux et crémeux pourront créer des looks séducteurs pour toutes les saisons.

4. Palette Naked 3 de Urban Decay, 68$ chez Sephora.

Toutes les palettes Naked de la marque Urban Decay sont excellentes, mais les sous-tons rosés de la 3 vont faire ressortir les yeux verts. Si vous avez plutôt les yeux bruns ou bleus, elle sera tout aussi flatteuse sur vous, surtout si vous recherchez un look romantique et discret.

5. Palette Ultimate Warm Neutrals de Nyx, 22$ en ligne.

Cette palette est aussi populaire pour une raison, elle va bien à tout le monde! Avec les tons plus clairs, on peut créer un look de tous les jours qui peut facilement être transformé pour la soirée.

6. Palette Born This Way de Too Faced, 45$ chez Sephora.

Pour éviter que vous ne finissiez vos mats pratiques avant toutes les autres teintes, Too Faced a eu la brillante idée d’en mettre plus! On peut donc créer une base avec celles-ci, puis ajouter une touche d’intensité avec les fards brillants.

7. Palette Nudes of New York de Maybelline, 15$ en pharmacie.

On adore pouvoir créer des looks plus froids dans les tons de rose, mais aussi plus chauds et orangés avec une même palette! Sa polyvalence fera d’elle un must de votre trousse lorsque vous serez en voyage.

8. Palette Tartelette In Bloom de Tarte, 39$ chez Sephora.

La simplicité de cette palette fait d’elle la favorite des gens qui connaissent moins le maquillage. Toutes les teintes vont bien ensemble et pourront créer des looks intemporels qui vont souligner votre regard.

9. Palette 350 Nature Glow de Morphe, en rabais à 20$ en ligne.

Si vous voulez posséder tous les bruns du monde, cette palette est idéale pour vous! Plusieurs artistes-maquilleurs l’utilisent justement pour cette raison. Et pour la qualité des fards!

10. Palette Nude Obsession de Huda Beauty. 29$ chez Sephora.

Cette minipalette contient 9 ombres à paupières épicées qui iront bien à toutes les carnations. Pour vos looks sexy et mystérieux, c’est la palette idéale!

