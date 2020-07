Voici quand 2020 va ENFIN s'améliorer selon l'astrologie

L’année 2020 est sans contredit l’une des plus «confrontantes» et déstabilisantes et les astrologues l’avaient prédit. Alors à quoi peut-on s’attendre pour les mois prochains?

Tout d’abord, 2020 a commencé avec un alignement dans les planètes qui allait mettre le ton pour le reste de l’année. Saturne, la planète des responsabilités et de la discipline, s’est alignée à Pluton, la planète du changement.

Peu de temps avant, Jupiter était entré dans le signe du Capricorne, nous confrontant à comment on allait payer pour nous agissements des dernières années.

On ajoute à cela une année où il y a un record d'éclipses, et, considérant que celles-ci ouvrent les yeux des gens, on ne pouvait pratiquement pas éviter une, ou plusieurs, révolutions.

Après les feux en Australie, la pandémie, la mort de plusieurs célébrités, la révolte contre le racisme et les inconduites sexuelles, qu’est-ce qui s’en vient?

Voici les prochains événements importants en astrologie de 2020:

9 septembre au 13 novembre: Mars rétrograde en Bélier

La planète de la guerre et des passions dans le signe de l’action, ça semble prometteur! Mais il ne faut pas oublier qu’on parle ici d’une rétrograde, la planète fera donc marche arrière.

Ce sera une période où on risque de se sentir frustré et pris au piège, mais il faut plutôt le voir comme un «time out». C’est une pause pour refaire son énergie et se préparer au reste de l’année.

13 octobre au 3 novembre: Mercure rétrograde en Scorpion et Balance

La dernière rétrograde de la planète de la communication ne sera pas de tout repos. Elle débute en Scorpion, où on risque d’avoir de la difficulté à connecter profondément avec les gens.

Vers la moitié, elle passe en Balance et durant cette période, nos tentatives de démontrer de l’amour ou du support risquent d’être mal interprétées. Il sera donc primordial de peser ses mots et d’agir de façon réfléchie.

30 novembre: Éclipse lunaire en Gémeaux

Cette éclipse va nous ouvrir les yeux sur des mauvaises habitudes qu’on a. C’est un moment pour briser un cercle vicieux et repartir à neuf. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, mais le vent n’aura pas encore réellement tourné!

14 décembre: Éclipse solaire en Sagittaire

Cette fois-ci, c’est la vérité qui sera mise en lumière. C’est un moment pour admettre qu’on avait tort et changer son fusil d’épaule. Notre honnêteté sera récompensée.

17 décembre: Jupiter transit en Verseau

Pour la première fois en 12 ans, la planète de la chance et de l’énergie arrivera dans le visionnaire signe du Verseau. Cette combinaison va nous donner la motivation de voir grand, et de penser au futur.

Nous allons avoir une façon beaucoup plus créative de voir les choses et les opportunités qui se présentent à nous.

21 décembre: Jupiter croise Saturne en Verseau

Saturne va venir calmer les ardeurs de Jupiter pour nous aider à transformer nos idées créatives et originales en un plan concret. Cette date marque la fin de cycle, et le début d’un autre.

L'année 2021 ne sera pas non plus reposante puisqu’elle va continuer la révolution qui a commencé en 2020. La vie ne sera plus jamais pareille, mais nous allons réussir à nous adapter et à s'en tirer à bon compte.