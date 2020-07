Voici comment éviter les boutons et l’irritation du bikini lors du rasage

La saison des maillots de bain est de retour et plusieurs d’entre nous souhaitent raser leur ligne de bikini. Cette zone sensible est souvent la proie de boutons liés à l’irritation et aux poils incarnés, une chose bien désagréable et inconfortable que l’on souhaite éviter.

Avec la tendance des culottes de maillot échancrées, on a souvent pas trop le choix de raser cette région intime avec délicatesse, et précision.

Voici nos trucs ultimes pour se raser sans tracas:

1. Attendez la fin de votre douche ou de votre bain avant de raser votre bikini

La chaleur et l’eau de votre douche vont rendre votre peau et vos poils plus souples, ce qui va faciliter le rasage. Le rasoir aura moins tendance à tirer sur vos poils et va plutôt glisser doucement sur votre peau, sans trop de friction inutile.

2. Utilisez un rasoir très coupant

Votre vieux rasoir qui traîne dans la douche depuis un mois ne fera pas l’affaire! Votre rasoir doit avoir quatre lames et plus et être le plus frais possible. Après son utilisation, nettoyez-le bien et entreposez-le dans un endroit propre et sec pour sa prochaine utilisation.

3. Rasez dans le sens du poil

Les poils pubiens sont plus épais et drus que les poils sur le reste du corps, c’est pourquoi des poils incarnés se forment fréquemment après le rasage. Plusieurs conseillent de raser par tout petit coup, dans le sens du poil, et de bien rincer après chaque coup pour libérer les lames.

4. Utilisez une mousse à raser pour peau sensible

via Amazon

Crème à raser hydratante EOS, 8$

Il est bien important de ne pas utiliser son savon pour le corps ou son gel douche pour raser la région sensible du bikini! Utilisez plutôt une crème ou une mousse de rasage conçue à cet effet et enrichie d’ingrédients calmant, comme l’aloès ou encore du beurre de karité, qui va traiter votre peau, en plus d’en faciliter son rasage.

5. Si vous avez des boutons d’irritation, appliquez une crème hydratante sans parfum, puis une poudre libre

Après le rasage, qu’est ce qu’on fait? On a plusieurs trucs. Si vous avez tendance à faire des petits boutons d’irritation, il faut bien prendre soin de votre peau en appliquant une huile neutre (argan, marula, d’olive, de coco) ou encore une crème hydratante sans parfum.

S’il fait chaud et humide et que vous devez marcher, il est primordial de garder cette zone la plus sèche possible. On vous conseille d’appliquer une poudre libre pour garder cette zone au sec.

6. Appliquez un antisudorifique sans parfum

via amazon

Antisudorifique non parfumé Secret, 3$

Si, malgré la poudre, votre bikini devient irrité, essayez la prochaine fois d’appliquer un antisudorifique SANS PARFUM (bien important) afin d’assécher votre ligne de bikini et d’éviter l’irritation liée au frottement qui est souvent acerbe par la sueur.

Ce truc devenu viral sur Reddit, il y a quelques années, est un incontournable pour plusieurs danseuses professionnelles qui doivent raser leur zone de bikini fréquemment.

7. Si vous faites beaucoup de poils incarnés, utilisez un astringent exfoliant

Brume après-rasage Coochy, 25$

Les poils incarnés sont souvent dus à un manque d’exfoliation de la peau. Votre épiderme n’est pas assez hydraté et vos poils se coincent et n’arrivent plus à sortir, provoquant un inconfort et parfois même de l’infection.

Un produit à forte teneur en alcool, comme une lotion après-rasage ou encore un produit expressément conçu pour les poils incarnés peut être appliqué doucement, avec une boule de coton, sur la zone affectée.

8. Pensez à l’épilation

Si rien ne fonctionne, peut être que l’épilation en institut est la meilleure option pour vous. Les professionnelles de l’épilation savent épiler le bikini sans irriter la peau et elles ont des techniques pour déloger les poils en limitant la douleur (on vous le rappelle, cette zone est très sensible).

Il est possible que vos poils soient juste trop drus et que les poils incarnés et l’irritation soient inévitables.