Les 8 couleurs de vêtements qu’on va porter cet automne

L’été ne fait que commencer, mais on se demande déjà quels morceaux on pourra garder cet automne!

On le sait bien, chaque nouvelle saison amène son lot de tendances et cela inclut les différentes couleurs.

Après un été à porter beaucoup de blanc, d'orangé et de vert aquatique, on veut savoir ce que l’automne nous réserve. Il faut bien avoir le temps de faire le plein de cotons ouatés!

La directrice de Pantone, Leatrice Eiseman, a expliqué au site Who What Wear que les teintes de l’automne seraient plutôt pratiques et polyvalentes. On risque de pouvoir puiser dans nos looks de l’année dernière, mais aussi pouvoir porter ceux de 2020 très longtemps! On adore.

Voici donc les 8 couleurs qu’on va tous porter à l’automne 2020:

1. Rouge bordeaux

Une teinte classique de l’automne. Toutes les teintes de rouge vin sont acceptées cette année!

Courtoisie

Robe à bretelles fines rouge vin Twik, 39$ chez Simons.

2. Bleu

Le bleu étant la couleur Pantone de l’année, ce n’est pas trop étonnant que la teinte soit tendance cet automne.

Courtoisie

Chandail col V Vivian Out From Under, 54$ chez Urban Outfitters.

3. Gris

Qu’on l’ose en look monochrome ou un morceau à la fois, le gris va dominer autant nos looks mous à la maison que ceux plus chics.

Courtoisie

Ensemble hoodie à zip et pantalons de jogging, en rabais à 32$ chez Boohoo.

4. Chartreuse

Ce vert qui tire vers le jaune est une magnifique couleur qui a gagné en popularité cet été, mais qu’on garde pour l’automne!

Courtoisie

Camisole en satin, 58$ chez Aritzia.

5. Crème

Le crème est une couleur idéale pour faire des looks monochromes, tout en jouant avant les différents tons.

Courtoisie

Jupe tricotée de TOPSHOP, 60$ chez La Baie.

6. Orange brûlé

La couleur par excellence de l’automne, le orange brûlé, représente les feuilles qui tombent et les citrouilles. Un must!

Courtoisie

Haut croisé à boucle de Mango, en rabais à 35$ chez La Baie.

7. Noir

Le noir n’a pas à être réservé aux basics, on peut tout à fait le porter sur des morceaux plus «statement», comme un jumpsuit ou une robe en transparence.

Courtoisie

Combinaison en coton bio de Twik, 49$ chez Simons.

8. Vert militaire

Le vert kaki, ou militaire, est parfait pour l’automne et peut autant apparaître sur une veste qu’un pantalon, avec un motif camouflage ou en couleur unie!

Courtoisie

Pantalon de jogging kaki, 40$ chez Zara.