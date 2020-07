Les meilleurs démaquillants pour remplacer les lingettes

La majorité des experts en soin de la peau déconseillent les lingettes démaquillantes, mais avec quoi peut-on les remplacer?

Premièrement, les lingettes démaquillantes créant des déchets à chaque utilisation, elles sont très mauvaises pour l’environnement.

De plus, l’action d’utiliser une lingette tire sur notre peau, et peut la rendre sensible. Tout comme les ingrédients que la majorité d’entre elles contiennent qui sont souvent très irritants.

Lorsqu’on utilise une lingette, on pousse notre maquillage dans les pores de la peau sans complètement l’enlever, ce qui peut causer des points noirs et imperfections.

Après avoir retiré votre maquillage avec un démaquillant, il faut toujours nettoyer la peau après pour libérer tout ce qui reste pris dans les pores. Sans cela, en plus des imperfections, la peau ne peut recevoir les soins que vous appliquez puisqu’elle est congestionnée par les impuretés dans les pores.

On recommande donc un démaquillant en baume ou huile puisque ce type de texture va vraiment décomposer le maquillage et la saleté pour nettoyer en profondeur.

Voici donc 6 démaquillants qui sont doux pour la peau, efficaces ET bons pour l’environnement pour dire bye aux lingettes:

1. Baume démaquillant «Take the day off» de Clinique, 40$ chez Sephora.

Courtoisie

Ce baume va se transformer en huile lorsqu’il sera appliqué sur le visage. On frotte partout pour retirer le maquillage, puis on ajoute un peu d’eau pour que le produit se transforme en lait. Ensuite, il sera très facile à rincer à l’eau tiède!

2. Huile démaquillante exceptionnelle «White Botanical» de Yves Rocher, en rabais à 8$ en ligne.

Courtoisie

Cette huile peut être utilisée autant sur le visage que sur les yeux, et va se débarrasser même du maquillage waterproof. De plus, elle va laisser la peau éclatante et lumineuse.

3. Baume nettoyant «F balm, this works!»de Grace & Stella, en rabais à 26$ chez Well.

Courtoisie

La formule végane et sans fragrance ajoutée est assez douce pour les peaux les plus sensibles. Vous pourrez vous débarrasser de toutes les impuretés sur votre visage, et même de votre mascara le plus tenace.

4. Huile fraîcheur nettoyante et démaquillante de Boscia, 42$ chez Sephora.

Courtoisie

Vos pores seront assainis avec cette formule qui pénètre en profondeur dans la peau. La formule comprend des ingrédients qui aident à réduire l’apparence des pores, tout en laissant la peau éclatante et hydratée.

5. Eau micellaire «Sensibio H2O» de Bioderma, 20$ chez Pharmaprix.

Courtoisie

Parfait pour les peaux facilement irritées, cette eau micellaire enlève tout le maquillage en douceur. N’oubliez pas vos cotons démaquillants réutilisables pour éviter les déchets!

6. Baume démaquillant fondant «Green Clean» de Farmacy, 45$ chez Sephora.

Courtoisie

De loin le baume démaquillant le plus apprécié par les clientes de Sephora, sa formule végane «clean», donc sans agents polluants ou synthétiques, est aussi douce sur la peau, qu’efficace contre la saleté et le maquillage.