7 stars qui montrent fièrement leur cellulite sur Instagram

Avec la quantité d’images de corps lisses et parfaits qui ponctuent notre quotidien, on peut parfois remettre en doute notre propre beauté.

Rares sont les images non retouchées montrant cellulite et vergetures sur les réseaux sociaux ou encore lorsqu’on fait notre magasinage sur les boutiques en ligne, et surtout pas chez les stars!

L'influenceuse Ariella Nyssa le fait, tentant de sensibiliser les gens aux corps normaux et non modifiés par ordinateur.

Or, il est estimé que 90% des femmes ont de la cellulite. Ce phénomène absolument normal est simplement dû à la façon dont nos cellules graisseuses sont dispersées sous l’épiderme. Même si la cellulite est très fréquente, on ne la voit que très rarement affichée fièrement. Mais qu'en est-il des célébrités plus conventionnelles?

Voici 7 stars qui osent afficher leur cellulite sans complexes!



1. Lizzo

L’artiste de talent est fière de son corps et avec raison! Elle se fout des jugements et des commentaires grossophobes et vit sa vie comme elle l’entend. Elle ne retouche pas ses photos et encore moins sa cellulite.



2. Jameela Jamil

Grande activiste, l'actrice dénonce souvent les corps irréalistes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Pour contrer le tout, elle refuse que les magazines changent son apparence, et elle ne publie pas de photos retouchées!





3. Jessie J

La chanteuse a souvent montré sa cellulite et en a parlé. Elle a expliqué, en entrevue, qu'elle prenait soin de son corps et, qu'au départ, elle avait eu de la difficulté à accepter sa cellulite. Aujourd'hui, elle réalise que c'est une partie d'elle et que cela ne change rien!



4. Demi Lovato

Le cheminement d’acceptation de Demi Lovato a été, de son propre aveu, très long. Dans une publication Instagram, elle avait avoué retoucher sa cellulite par honte, mais a décidé de ne plus le faire. Elle est désormais sur une voie d’acceptation de son corps.



5. Hilary Duff

L'actrice et chanteuse a voulu partager cette photo d'elle à la plage pour lancer un message contre ceux qui critiquent le corps des autres. Certains magazines avaient utilisé cette photo pour la ridiculiser, mais Hilary voulait plutôt célébrer son corps.



6. Bella Thorne

La jeune femme a écrit ceci sous sa photo dévoilant une touche de cellulite: «J'adore nos imperfections. J'adore les garder, pourquoi devrions-nous être parfaits de toute façon? Qu'est-ce qui est parfait? Selon moi, cette marque de cellulite est parfaite, et je suis parfaite d'être moi-même et de ne pas modifier cette photo ou votre perception de moi.»

7. Iskra Lawrence

La mannequin est une grande activiste du mouvement «body positivity». Elle montre toujours son magnifique corps sans retouches pour inspirer les autres à en faire de même.

On adore!