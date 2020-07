Les 11 meilleures séries pour ados à voir si tu aimes «Riverdale» ou «13 Reasons Why»

En manque d’inspiration télé sans nouvelle saison de Riverdale ou 13 Reasons Why? On a des suggestions pour vous.

Il ne manque pas de séries pour ados sur les différentes plateformes de streaming, mais on ne sait jamais auxquelles donner notre temps.

École secondaire, «drama» entre amis, histoires d’amour rocambolesques... ces 10 séries ont tout ce qu’il faut pour vous plaire!

Voici 11 bonnes séries pour ados à voir:

Never Have I Ever (Netflix)

Créée par Mindy Kaling (The Office, The Mindy Project), cette série raconte l’histoire d’une adolescente américaine d’origine indienne. Après une année traumatisante, Devi veut devenir plus populaire à l’école et son plan débute en tentant de séduire le beau Paxton.

La vie compliquée de Léa Olivier (Vidéotron)

Basée sur les romans du même nom, cette série québécoise du Club Illico suit Léa alors qu’elle doit déménager loin de sa ville natale à Montréal. Changer d’école et de ville sera très dur sur ses relations d’amitié, mais aussi de couple.

Dickinson (Apple +)

Mettant en vedette Hailee Steinfeld, cette série Apple + réinvente la jeunesse de l’auteure Emily Dickinson. Dans le Massachusetts du XIXe siècle, Emily doit composer avec les attentes de sa famille envers elle et ses propres ambitions.

The Order (Netflix)

Cette série d’horreur est parfaite pour ceux qui aiment les émissions plus «dark». Elle suit Jack alors qu’il joint une société secrète qui pratique la magie pour venger la mort de sa mère. Ce faisant, il découvre des secrets sur sa famille, et beaucoup plus.

Outer Banks (Netflix)

Si vous n’avez pas encore écouté Outer Banks, que faites-vous? Cette série d’aventure suit John B et ses amis alors qu’ils tentent de comprendre ce qui est arrivé au père de celui-ci, disparu depuis quelques mois.

The Great (Hulu ou Amazon)

Basée sur la vie de l’impératrice russe Catherine La Grande, cette émission met en vedette Elle Fanning dans le rôle titulaire. Au lieu d’être dramatique et sérieuse, la série est plutôt une satire humoristique!

L’Académie (Vidéotron)

On suit 3 meilleures amies et leurs aventures au secondaire dans cette émission québécoise. La troisième et dernière saison est sortie récemment, et on est triste de dire au revoir à ce groupe d’amies.

I Am Not Okay With This (Netflix)

Du même auteur que The End of the F***ing World, cette série suit Sydney, une adolescente qui vient tout juste de perdre son père et qui découvre qu’elle a des superpouvoirs. Sydney a aussi un crush secret sur sa BFF qui sort avec l’un des garçons les plus populaires de l’école.

Looking for Alaska (Hulu ou Amazon)

La série est une adaptation du roman du même nom de John Green. Un jeune homme qu’on surnomme Pudge déménage et se fait de nouveaux amis à sa nouvelle école. Parmi ceux-ci, la mystérieuse Alaska, qui intrigue Pudge jusqu’à la fin.

Euphoria (HBO ou Crave)

Avec Zendaya dans le rôle principal, Euphoria est une série assez troublante qui se penche sur les amitiés et amours d’un groupe d’adolescents, mais aussi sur des sujets très sérieux comme la dépression et les dépendances aux drogues.

The Society (Netflix)

Dans cette série, toute la population d’une ville disparaît mystérieusement, sauf les élèves d’une école. Ceux-ci devront apprendre à vivre seuls, mais aussi à diriger un groupe, ce qui fera ressortir des alliances et des trahisons.

