9 femmes trans célèbres qui nous inspirent

Ces femmes trans se démarquent par leur personnalité engageante, leur militantisme pour la communauté trans, ainsi que les barrières qu’elles ont brisées une à une en faisant leur coming-out.

Au Québec comme ailleurs dans le monde, des femmes trans brisent les stéréotypes et les préjugés en partageant leur histoire afin d’inspirer les autres à s’afficher et à être fiers, peu importe notre identité de genre ou notre sexualité.

Voici 9 femmes trans au parcours inspirant que l’on admire:

Laverne Cox

AFP

La comédienne Laverne Cox s’est fait connaître dans la série à succès Orange is the New Black, diffusée sur Netflix. Elle est la première femme noire trans à tenir un rôle de premier plan dans une série télévisée et elle a même été sélectionnée aux Emmys pour ce rôle.

En plus de briser de nombreux plafonds de verre, Laverne Cox milite ouvertement pour les droits des personnes trans.

Gigi Gorgeous

La Canadienne Gigi Gorgeous a commencé sa carrière sous le nom de Gregory Gorgeous. Sa personnalité attachante l’a rapidement propulsée parmi les nombreux «gourous de beauté». Quelques années plus tard, Gigi fait son coming-out: elle s’identifie comme femme et souhaite vivre sa transition sur YouTube.

Elle a ainsi été un modèle pour plusieurs jeunes qui n’avaient pas accès à tous les détails d’une transition que Gigi dévoilait sans tabou. Elle est désormais mariée à Nats Getty et habite à Los Angeles.

Andreja Pejic

La mannequin australienne a d’abord connu sa popularité grâce à son look androgyne unique, qui brisait les barrières de genres, dans les années 2010. Cette dernière a marché sur la passerelle des défilés masculins et féminins de Jean Paul Gaultier en 2011.

Plus tard, Andreja fait son coming-out à titre de femme trans en 2013.

Nikkie Tutorials

Nikkie Tutorials est l’une des influenceuses beauté les plus populaires sur YouTube. Cette dernière s’est fait connaître grâce à ses vidéos «The Power of Makeup» où elle démontre ses talents d’artiste maquilleuse.

La Néerlandaise savait depuis un très jeune âge qu’elle était une femme et a amorcé sa transition dès le début de sa puberté. Cette dernière n’a pas fait de coming-out avant de nombreuses années sur YouTube et c’est seulement cette année que Nikkie s’est ouverte à ce sujet. Malheureusement, cela s’est fait dans des circonstances fâcheuses: une personne mal intentionnée menaçait l’influenceuse de dévoiler son identité sans son consentement. Sa vidéo coming-out a déjà cumulé plus de 35 millions de vues.

Hunter Schafer

La magnifique et troublante série Euphoria nous a fait découvrir la talentueuse Hunter Schafer, qui s’identifie comme femme trans.

En entrevue elle dévoile pourquoi elle n’a jamais hésité à dire qu’elle était trans: «J’aime que les gens sachent que je ne suis pas une fille cis, parce que ce n’est pas ce que je suis ou ce que je ressens. Je suis fière d’être une personne trans.» À seulement 20 ans, Hunter a été propulsée à l’avant-scène de la célébrité pour son rôle de Jules, dans la série.

Jazz Jennings

Jazz savait toute jeune qu’elle était une femme. Ses parents et elle ont fondé la TransKids Purple Rainbow Foundation, pour aider les enfants et les parents à vivre une transition saine et heureuse. Jazz savait dès l’âge de 5 ans qu’elle n’était pas née dans le bon corps et elle est parmi les plus jeunes cas documentés aux États-Unis.

Maintenant âgée de 20 ans, elle continue dans sa lutte pour les droits des personnes trans et LGBQ+ .

Au Québec

Khate Lessard

Khate Lessard est une activiste et personnalité trans qui s’est fait connaître lors de son passage à Occupation double Afrique du Sud. Si elle n’a pas trouvé l’amour à l’émission de dating, elle a fait passer un message important: peu importe l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, tout le monde devrait avoir le droit d’être représenté à la télévision.

Depuis son passage à la populaire émission, cette dernière documente les dessous de sa chirurgie de changement de sexe sur ses réseaux sociaux et tente de faire tomber les préjugés et tabous.

Gabrielle Marion

Gabrielle Marion est une youtubeuse québécoise qui a documenté sa transition complète sur YouTube. Candide et attachante, Gabrielle s’adresse à ses abonnés comme à son cercle d’amis rapproché et les informe des étapes et des défis d’une transition homme-femme.

Elle est l’auteure du livre Je suis Gabrielle qui en dévoile plus sur son parcours.

Sophie Labelle

Le parcours de Sophie Labelle est des plus inspirants. Militante du mouvement pour les droits transgenres, elle s’est fait connaître, entre autres, pour ses BD Assignée Garçon, où elle traite des sujets et enjeux que vivent les personnes trans au quotidien, mais sur un ton humoristique. Elle continue de nous faire réfléchir et de sensibiliser sur Instagram, où elle partage ses plus récents dessins.