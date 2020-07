Charli D'Amelio fond en larmes dans un «live» Instagram en s'excusant à Chase Hudson

Charli D’Amelio a demandé aux gens de cesser de harceler son ex Chase Hudson ainsi que Nessa Barrett dans un «live» Instagram très émotif.

Le monde de TikTok est chamboulé depuis quelques jours puisque les gens ont appris que Chase Hudson, alias Lil Huddy, avait embrassé Nessa Barret, l’ex-petite copine de Josh Richards.

Voyant son «drama» exposé au grand jour, Chase a décidé d’accuser plusieurs de ses amis et autres stars de TikTok d’infidélité à leur tour. La publication a depuis été supprimée.

Le tout avait lancé une vague de choc au sein de la communauté. Charli a publié un tweet disant «J’espère qu’elle en valait la peine», plusieurs membres du Sway House se sont rendus au Hype House pour confronter Chase, et ainsi de suite.

Nessa Barrett a finalement brisé son silence, disant qu’elle se faisait harceler sur le web, ce qui a poussé Charli à faire un «live» Instagram pour demander aux fans de cesser.

La voix étranglée par l’émotion, Charli avait ceci à dire à propos du «drama»: «Cela n’aurait jamais dû se dérouler en ligne et cela me brise le coeur de voir les gens que j’aime recevoir autant de haine. Cela me fait sentir très mal d’avoir participé à cela.»

À propos de son ex, Charli a lancé une bombe en disant ceci: «Je veux que vous sachiez que peu importe ce qui est arrivé, j’aime encore Chase du plus profond de mon coeur [...] et je crois qu’il est très important de dire qu’il ne faut jamais détester les gens à cause de leurs erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais la différence c’est que nous vivons du «drama» d’école secondaire comme tout le monde, mais devant des millions de personnes.»

Elle s’est aussi excusée directement à Nessa, disant qu’elle semblait être une fille très gentille.

Elle conclut en disant qu’elle a eu une longue conversation avec Chase et qu’ils ont réalisé qu’ils n’étaient tout simplement pas faits l’un pour l’autre. Elle explique que la façon dont le tout s’est déroulé était très immature et que tout le monde devrait prendre le temps de réfléchir à leurs actions.

Voyez la vidéo complète juste ici:

À seulement 16 ans, Charli semble très raisonnable. On leur souhaite du bonheur!