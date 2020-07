10 signes que votre relation amoureuse pourrait être toxique

On sait que les relations amoureuses ne sont pas toujours comme dans les films, mais on sait aussi qu’elles devraient nous apporter du bonheur, et pas nous faire souffrir.

Le climat actuel de dénonciations d'agressions sexuelles fait aussi réfléchir aux relations qui ne sont pas saines.

Dans une relation toxique, l’un des partenaires se fait souvent manipuler par l’autre. Ce n’est pas souvent facile de repérer les signaux d'une relation toxique puisque cela se fait souvent graduellement et subtilement. Le partenaire manipulateur est souvent sous son meilleur jour en début de relation. Il va vous bombarder de compliments et de cadeau, avant de changer de comportement et vous montrer sa réelle personnalité lorsque la relation s'installe.

Si vous ou l’un de vos proches pouviez être dans une situation du genre, il est important d’agir vite. Bien que ce type de relation soit déjà très néfaste au quotidien, un partenaire toxique pourrait en plus éventuellement devenir violent, que ce soit mentalement ou physiquement.

Voici donc 10 signes d'une relation amoureuse toxique:

1. Il ou elle fouille dans vos affaires personnelles

Oui, il est important d’être honnête et transparent envers nos partenaires, mais tout le monde à droit à son jardin secret. Si votre amoureux.se exige d’avoir accès à votre téléphone, vos courriels, ou vos finances personnelles, quelque chose ne tourne pas rond.

2. Il ou elle contrôle votre apparence

Le but d’une personne toxique est de diminuer votre confiance personnelle pour que vous croyiez éventuellement que personne d’autre ne voudrait de vous sauf lui ou elle. La personne va donc parfois vous empêcher de porter quelque chose, vous décourager de couper vos cheveux, ou même critiquer votre poids.

3. Il ou elle contrôle vos relations avec les autres

L’un des signes les plus graves à repérer est lorsque vous commencez à perdre des amis. Un partenaire n’a pas à adorer tout le monde de votre entourage, mais si il ou elle vous demande de couper certaines personnes de votre vie, ou pire, certains membres de votre famille, c’est qu’il ou elle tente de vous isoler.

4. Il ou elle vous «gaslight»

Se faire «gaslight», c’est lorsque vous tentez d’exprimer quelque chose à votre partenaire et il ou elle va non seulement réfuter ce que vous dites, mais vous faire sentir comme si vous aviez tout inventé. Par exemple, vous pourriez dire «Je n’aime pas quand tu me parles sur ce ton», et la personne va vous répondre: «Tu es folle, je ne parle jamais sur un ton méchant, c’est toi qui me parles de façon inacceptable.»

5. Il ou elle vous punit de différentes façons

On le sait, la communication est la clé d’une relation saine. Or, si votre partenaire vous ignore lorsque vous avez fait quelque chose qu’il ou elle juge mal, il prend le contrôle de la situation en coupant la communication. C’est une technique manipulatrice et enfantine qui n’a pas lieu d’être.

De plus, si votre partenaire vous fait sentir mal lorsque vous n’avez pas envie de faire l’amour ou, au contraire, vous «punit» en refusant de l’affection, ceci est très toxique.

6. Il ou elle dénigre ce que vous aimez

Si votre partenaire à tendance à vous faire vous sentir moins que rien, c’est un signe flagrant. Il ou elle pourrait aussi insulter vos amis, vos passions, votre travail, tout ce qui vous tient à cœur. Il ou elle pourrait aussi dénigrer vos problèmes en vous disant qu’ils sont moins importants que les siens, ceci est aussi un signe à repérer.

7. Vous avez un sentiment que quelque chose ne tourne pas rond

On a souvent un gut feeling lorsque quelque chose ne va pas, et il faut l’écouter. Notre corps peut tenter de nous avertir lorsqu’une relation est toxique. Vous pourriez avoir mal au ventre, des nausées, faire de l’insomnie, et ces signes physiques sont cruciaux.

8. Vous devez marcher sur des œufs

Si vous sentez que vous devez constamment faire attention à ce que vous dites ou faites dans votre relation, ce n’est pas normal. Vous devriez pouvoir être vous-même et faire des erreurs sans avoir peur d’une réaction démesurée.

9. Vous ne faites plus rien seul.e

Comme indiqué plus tôt, un partenaire toxique va vouloir vous isoler des autres, et ridiculiser vos passions et vos passe-temps. Ensuite, il ou elle pourrait s’imposer dans toutes vos activités, ou vous faire sentir mal si vous le ou la «laissez seul.e pour une soirée». Bien qu’il est important de passer du temps en couple, il est aussi très sain d’avoir chacun ses activités.

10. La jalousie

Il est facile d’interpréter de la jalousie pour de la passion. À petite dose, c’est normal, mais lorsque cela devient excessif, on tombe dans la toxicité. Si votre partenaire commence à vous accuser d’infidélité parce que vous avez, par exemple, été courtois avec l’employé à la pharmacie, cela cache quelque chose!

Faites attention à vous.

