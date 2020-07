Les meilleurs soutiens-gorge discrets pour vos vêtements d’été révélateurs

L’été, on a souvent envie de porter des robes légères ou des hauts au dos nu, et vient ensuite le casse-tête de trouver un soutien-gorge qui ne paraît pas.

Pour certains looks, on peut parfois ne pas porter de brassière, mais plusieurs préfèrent tout de même se sentir soutenues au niveau de la poitrine.

Nous avons donc déniché plusieurs soutiens-gorge pour vos décolletés plongeants, épaules nues, hauts à une épaule, bretelles spaghetti et tout autre vêtement révélateur.

Voici 10 soutiens-gorge qui seront invisibles sous nos vêtements d’été:

1. Soutien-gorge sans bretelles Real Sunnie de Aerie, en rabais à 33$ en ligne.

Légèrement doublé, il sera aussi discret sous un t-shirt blanc qu’avec n’importe quel type de haut. On peut le porter sans bretelle, avec une seule bretelle ou en licou.

2. Soutien-gorge pour dos nu de Fashion Forms, 55$ chez La Baie.

Les côtés de ce soutien-gorge sont adhésifs pour pouvoir porter un morceau à dos nu sans aucune inquiétude.

3. Soutien-gorge bandeau convertible de Triumph, 64$ chez Simons.

On a parfois de la difficulté à obtenir du soutien avec un bandeau, mais avec ses armatures, celui-ci défie les lois de la gravité!

4. Soutien-gorge à décolleté plongeant de Fashion Forms, 49$ chez Shopbop.

Parfait pour vos vêtements décolletés ou robes portefeuille.

5. Soutien-gorge en licou de Aerie, en rabais à 16$ en ligne.

Pour tous vos hauts à dos nageur ou nu, l’attache en licou permet support et invisibilité!

6. Soutien-gorge classique sans bretelles de Thirdlove, $68 en ligne.

Cette compagnie propose de répondre à un questionnaire pour trouver sa grandeur parfaite de soutien-gorge. Celui-ci est un modèle classique adoré de plusieurs pour son confort et sa polyvalence.

7. Soutien-gorge convertible de Addition Elle, 55$ en ligne.

Pour les poitrines fortes, ce modèle aux bretelles convertibles permet de porter une multitude de hauts différents.

8. Soutien-gorge pigeonnant de Blush, 38$ en ligne.

Avec son dos nageur, ce soutien-gorge discret est aussi idéal pour les décolletés.

9. Soutien-gorge adhésif de Miiyu, 60$ chez Simons.

Ce modèle sera invisible sous pratiquement tous les vêtements grâce à son adhésivité.

10. Soutien-gorge sans armature légèrement doublé Real Me de Aerie, en rabais à 35$ en ligne.

On peut porter celui-ci de 3 façons: dog nageur, licou ou classique! De plus, il sera discrète comme tout sous un t-shirt, et même avec plusieurs décolletés.

