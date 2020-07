Addison Rae explique enfin pourquoi elle a disparu des réseaux sociaux depuis une semaine

La star de TikTok Addison Rae est de retour après une pause de réseaux sociaux qui aura donné naissance à une foule de rumeurs étranges.

Addison étant normalement très présente sur Instagram, Twitter et TikTok, plusieurs s’inquiétaient lorsque celle-ci a complètement disparu des plateformes.

Parmi les rumeurs extrêmes, certains sites ont rapporté que Addison avait été vue partir en ambulance, qu'elle se serait noyée, et d’autres disaient qu’elle était enceinte.

Certains croyaient que cette pause était en lien avec les accusations que la jeune femme ferait du «blackfishing». Ce mot est utilisé pour décrire une personne blanche qui semble tenter de se faire passer pour Noire en utilisant du maquillage.

Cette rumeur est sortie lorsqu’une photo d’Addison maquillée avec un fond de teint trop foncé pour elle a fait surface.

addison rae ..... girl what is this pic.twitter.com/Byd9y3UtfL — ambree🐉 (@brincessbreee) June 28, 2020

Celle-ci a finalement brisé son silence, et la raison de sa pause des réseaux sociaux est différente de toutes les spéculations à son sujet.

La jeune femme de 19 ans a publié une excuse en soirée le 8 juillet, disant qu’elle avait pris du recul pour réfléchir à ses actions.

Elle explique qu’elle a partagé une vidéo il y a quatre ans qui appelait le mouvement Black Lives Matter une secte, et qui faisait la promotion de All Lives Matter. Elle avait ceci à dire:

«À cause de mon privilège, je ne comprenais pas les injustices sociales que vit la communauté Noire. Toutes les vies ne peuvent pas compter tant que les vies Noires ne comptent aussi. La communauté Noire était et continue d’être oppressée et persécutée par le racisme systémique. Je vois mes erreurs, et je m’engage à apprendre de celles-ci. Je ne vais jamais cesser de grandir, d’apprendre et de me battre pour les voix qui ont besoin d’être amplifiées.»

Cela a rassuré les fans qui étaient heureux de voir qu’elle se portait bien.

Addison ne s’est par contre pas encore prononcée sur le scandale concernant Chase Hudson, Charli D’Amelio et Nessa Barrett... à suivre!

