Fans d’Harry Potter, cette collection de maquillage est pour vous

La boutique beauté Ulta Beauty a sorti une collection de maquillage complète inspirée par le monde de Harry Potter et elle est tout simplement magique.

Les fans d’Harry Potter adorent montrer leur maison de Poudlard de toutes les façons possibles. La bonne nouvelle, c’est qu’on peut enfin le faire avec notre look beauté!

La toute nouvelle collection de maquillage de Ulta X Harry Potter contient 4 lots inspirés par les 4 maisons, soit Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard.

La gamme est très complète puisqu’elle contient du maquillage, mais aussi des soins pour le corps et même des faux ongles qui arriveront très bientôt sur le site!

Chaque mini collection met en vedette les tons qui sont associés aux différentes maisons. Donc rouge et or pour Gryffondor, bleu pour Serdaigle, jaune pour Poufsouffle et vert pour Serpentard.

Les palettes d’ombres à paupières sont $16, donc environ 21$ canadiens chacune.

Chaque maison a même sa petite trousse de maquillage à l'effigie des qualités les plus importantes, vendues à $16. On retrouve donc le courage pour Gryffondor, la sagesse pour Serdaigle, la loyauté pour Poufsouffle et l'ambition pour Serpentard.

Ensuite, Ulta propose un baume à lèvres qui changera de couleur selon le pH de notre peau. Celui-ci est vendu à $10.

Ensuite, un gloss est offert en 4 teintes différentes: Hedwig, un translucide, Holwer, un rose mauve, Platform 9 3/4, un pêche avec des reflets doré, et finalement, Spectrespecs, un rose froid. Chaque gloss est vendu à $10.

Pour terminer, on retrouve un ensemble de 4 pinceaux au prix de $25.

Accio collection de maquillage!