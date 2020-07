Chase Hudson avoue enfin pourquoi Charli D'Amelio l'a laissé

Chase Hudson, alias Lil Huddy, a avoué avoir trompé Charli D'Amelio, tout en dénonçant plusieurs infidélités au sein de la Hype House et Sway House.

On se souvient que les deux stars de TikTok se sont séparées en avril après que des rumeurs d’infidélités de la part de Chase ont fait surface.

Chase a tout récemment répondu au tout dans une publication qui a depuis été supprimée.

Le jeune homme a avoué avoir embrassé quelqu’un d’autre, mais il dit que c’était lorsque lui et Charli ne formaient plus un couple. Cette personne est Nessa Barret, l’ex petite copine de Josh Richards.

«On s’est laissés et j’ai tout gâché en embrassant Nessa. Je ne m’excuse pas à Josh, nous ne sommes pas des enfants et nous ne le sommes plus depuis que Josh a menti à Charli en lui disant que j’avais une maladie transmise sexuellement il y a 6 mois pour qu’elle arrête de sortir avec moi.»

En plus d’accuser Josh Richards de ceci, Chase en a profité pour alléguer plusieurs autres infidélités de la part de TikTokeurs populaires. Selon lui, Anthony Reeves aurait sorti avec Cynthia Parker, l’ex de Chase, peu de temps après leur rupture. Anthony a nié cette accusation.

Ensuite, Chase accuse Jaden Hossler d’avoir tenté d’embrasser Dixie alors qu’elle sortait avec Griffin. Il a ensuite dit que Griffin aurait trompé Dixie avec deux autres filles.

Chase a accusé Jaden d’avoir trompé Madison Lewis, et Josh Richards d’avoir trompé Nessa.

Pour terminer, il a accusé Kio Cyr d’avoir trompé Olivia Ponton.

Ceux-ci ont tous nié les déclarations de Chase, et plusieurs ont été très confus puisque Lil Huddy était leur ami.

Depuis, Charli a finalement donné son opinion. Elle avait ceci à dire: «Cesse de détourner tes actions sur les autres parce que tu n’es pas capable d’accepter ta responsabilité Chase. Veux-tu que je parle de comment tu m’a traitée tout au long de notre relation ou tu préfères jouer à la victime?»

Chase a écrit, puis supprimé, «Tout ce drama parce que j’ai embrassé Nessa quand nous étions tous les deux célibataires.» et Charli a répondu: «Alors tu n’aurais pas dû venir chez moi après sans me le dire.»

Capture d'écran Instagram

Sa grande soeur, Dixie, s’est elle aussi portée à la défense de Charli en disant à Chase: «Tu es fou. Cesse de jouer à la victime et soucie toi de toi-même.»

Ouf!

À voir aussi: