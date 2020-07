10 mythes sur les seins que tout le monde croit encore

La poitrine est quelque chose qui fait partie de la vie de plusieurs personnes, mais on ne la connaît pas si bien en fin de compte.

On sait que les seins peuvent souvent produire du lait, et qu’ils sont de taille et de forme différentes sur chaque personne... mais il y a beaucoup plus à savoir!

Voici donc 10 mythes tout à fait faux sur les seins:

1. Tous les seins sont pareils

Au contraire! Selon plusieurs experts, on peut catégoriser les différentes poitrines en 7 types. Les seins ronds, opposés, de côté, élancés (longs), en forme de cloches, asymétriques et en gouttes d’eau.

2. Tous les mamelons sont identiques

Tout comme les formes de sein, il existerait 8 différents types de mamelons. Ils seraient donc soient bombés, plats, gonflés, inversés, l’un inversé et l’autre bombé, bosselés, poilus et, finalement, certaines personnes en ont 3!

3. Les seins sont faits à 100% de gras

Eh bien non! La poitrine est faite d’une combinaison de gras, de matières fibreuses ainsi que de glandes et de canaux desquels le lait pourra sortir.

4. Les seins n’ont rien à voir dans le sexe

En fait, les mamelons comprennent des centaines de terminaisons nerveuses. Chez certaines femmes, la stimulation des mamelons peut procurer un orgasme! C’est non négligeable.

5. Nos deux seins doivent être de taille égale

Pas du tout. Pratiquement tout le monde remarque avoir un sein plus gros que l’autre, et 65% de ces gens disent que le gauche serait le plus gros. Selon une théorie, ce serait parce que le cœur se situe un peu plus vers la gauche dans notre cage thoracique.

Une autre théorie veut que puisque la majorité des gens sont droitiers, les femmes auraient tendance à allaiter à gauche pour avoir leur main droite libre. Avec le temps, le sein gauche se serait donc développé pour être plus volumineux.

6. Si on ne porte pas de brassière, nos seins vont s’affaisser plus vite

En fait, ceci est inévitable, brassière ou pas. Avec le temps, les seins perdent un peu de leur élasticité et vont éventuellement s’affaisser un peu. Ce phénomène tout à fait normal peut être accéléré par de multiples grossesses, ou une perte ou une prise de poids rapide.

7. Les mamelons sont toujours roses

Faux, ils peuvent être d'une multitude de teintes différentes! De plus, lors de la grossesse, une grande partie des gens vont remarquer que leurs mamelons deviennent beaucoup plus foncés. C’est tout à fait normal et dû au fait que le corps produit plus de mélamine durant ce temps.

8. Porter une brassière peut donner le cancer

Ce mythe est tout à fait faux! On déconseille de porter un soutien-gorge à armature en dormant par exemple, pour le confort, mais il n’y a aucun lien avec le cancer.

9. Certains exercices peuvent faire grossir ou rapetisser les seins

Lorsque le poids fluctue, certaines personnes vont voir leur poitrine changer de taille, alors que d’autres, non. Donc, si vous commencez un entraînement intensif ou, au contraire, arrêtez tout subitement, vos seins pourraient changer, mais rien n’est garanti. Dans le même ordre d’idée, aucun exercice spécifique n'a un impact direct!

10. La taille des seins reste la même une fois qu’on a atteint l’âge adulte

Non! La taille de notre poitrine peut fluctuer tout au long de notre vie. Encore une fois, une prise ou une perte de poids peut affecter leur grosseur, tout comme une grossesse. Ce sont souvent les changements hormonaux ou de style de vie qui auront un impact.