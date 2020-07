Ces pilules promettent de faciliter le bronzage, mais sont-elles efficaces?

Avec l’été qui bat son plein et les bains de soleil qui s’accumulent, plusieurs cherchent à obtenir un tan qu’ils pourront étirer jusqu’aux premiers mois de l’automne.

Toutefois, ce n’est pas tout le monde qui produira assez de mélanine pour avoir un bronzage profond. C’est la raison pour laquelle les gélules solaires, censées accroître la résistance aux rayons UV, sont extrêmement populaires, notamment en Europe et chez nos voisins du Sud.

Mais la prise de ces comprimés est-elle sécuritaire ou même efficace?

On vous dit tout ce que vous devez savoir sur les comprimés et gélules solaires:

Unsplash

Les ingrédients

Voici les ingrédients que l’on retrouve dans la plupart des gélules solaires du commerce:

Le sélénium

Ce puissant antioxydant protège légèrement la peau du soleil grâce à ses vertus anti-âge qui aident à régénérer les cellules. On retrouve le sélénium en grande quantité dans les fruits de mer et en comprimé concentré.

L'astaxanthine

Ce pigment actif est un cousin du bêtacarotène. Il peut donner un peu de couleur au teint à cause de sa pigmentation rouge et est également riche en antioxydants.

La canthaxanthine

La canthaxanthine est un pigment de la famille des caroténoïdes qui confère à la peau un aspect plus «bronzé» en y apportant une touche de couleur.

Autres

D’autres ingrédients, comme des huiles de plantes, des vitamines C, E ou A et du zinc peuvent également s'y retrouver.

L’efficacité

Bien que plusieurs ne jurent que par la prise de gélules solaires avant un voyage dans le Sud pour protéger leur peau, par exemple, l’efficacité des ingrédients listés ci-dessus demeure légère, selon la science. Toutefois, les ingrédients antioxydants contenus dans ces gélules peuvent réellement apporter des bienfaits à la peau, notamment dans l'élimination des radicaux libres dommageables pour l'épiderme. On sait que l'exposition au soleil accélère le vieillissement de la peau, donc la prise de comprimés peut aider à limiter les dégâts. Aussi, les pigments issus du bêtacarotène peuvent apporter une touche de couleur à la peau après quelques semaines d'utilisation.

Risques et conclusion

Somme toute, prendre des gélules solaires avant une exposition au soleil est sans risque, si la posologie est respectée. Ces ingrédients ne stimulent pas les mélanocytes, et ne sont donc pas liés à un risque accru de cancer de la peau. Il faut se souvenir, toutefois, de toujours porter un écran solaire lorsqu’on s’expose aux rayons UV .

Quelques gélules solaires à se procurer

Si vous avez envie de tenter l'expérience, voici quelques comprimés à essayer:

1. Gélules d'astaxanthine BioAstin Hawaiian, chez Amazon, 32$

Via Amazon

Elles contiennent de l'astaxanthine dérivée d'algues qui proviennent directement d'Hawaii.

2. Capsules derma-solaires de Nutriderm, chez Jean Coutu, 26$

via Nutriderm

Ces capsules mélangent sélénium et vitamines C et E pour protéger la peau avant l'exposition.

3. Protection antioyxydante Sun-E de Now, chez Well.ca, 25$

via Well.ca

Ces gélules contiennent des antioxydants et des huiles pour parfaire votre peau et votre bronzage,