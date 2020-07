Brow Lamination: tous les Youtubeurs capotent sur cette permanente pour sourcils maison

La tendance est aux sourcils brossés vers le haut pour un effet naturellement broussailleux, mais ce look n’est pas donné à toutes! Une chance, il existe un produit pour ça.

Le «brow lamination» est une façon de fixer ses sourcils de façon semi-permanente. Selon plusieurs experts de la beauté qui l’ont testé, c’est très facile à faire à la maison, et le résultat est magnifique!

Cela permet de copier l’effet naturel que l’on voit autant sur les passerelles que chez les stars. On peut y arriver avec un gel transparent pour les sourcils, mais le «brow lamination» va durer de 4 à 6 semaines.

On peut le faire en salon, mais on est tentés par la possibilité de le faire à la maison de temps en temps, surtout en temps de pandémie!

Les étapes sont assez simples. Selon l’ensemble acheté, elles se résument généralement à nettoyer les sourcils, les brosser vers le haut, appliquer la permanente, les nourrir avec un agent hydratant, puis les nettoyer à nouveau.

Tout au long du processus, il est important de diriger nos sourcils dans une direction qui est flatteuse. Plus on arrive vers la pointe extérieure, plus on les brosse vers l’extérieur et non vers le haut. Vous aurez aussi besoin de pellicule de plastique moulante pour garder les poils en place durant l'application des produits.

Il est aussi crucial de respecter les temps d’attente indiqués sur la boîte selon les différents produits.

Selon le Youtubeur Manny MUA qui a fait le test, le lendemain, il était en mesure de brosser ses sourcils vers le haut, et ils restaient en place sans aucun gel.

Capture Youtube

Impressionnant!

Voici les ensembles les plus populaires auprès les experts beauté sur Youtube:

Courtoisie

Ensemble pour cils et sourcils de Elevate de Beauty, 140$ sur Amazon.

Courtoisie

Ensemble pour les cils de Lash Lift, en rabais à 27$ sur Amazon. Celui-ci est fait pour les cils, mais vous pouvez l'utiliser sur les sourcils sans problème.