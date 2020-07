«Foxy eyes»: Découvrez la tendance maquillage ultrapopulaire sur TikTok

Comment les célébrités obtiennent-elles ce look œil de chat, ou le «foxy eye», qui donne l’impression qu’elles ont de longs yeux élancés vers le haut? Une simple technique de maquillage!

Judy Eddy/WENN.com

En effet, il est possible de transformer complètement son regard simplement en changeant la façon d’appliquer son maquillage sur les yeux. En appliquant des ombres à paupières et un trait de ligneur dans des zones stratégiques de l’œil, vous pouvez obtenir un œil allongé et vers le haut: un regard de chat, quoi!

La technique nommée «foxy eye» est de plus en plus populaire autant sur YouTube que TikTok et Instagram et plusieurs influenceuses ont partagé des tutoriels qui démontrent la simplicité de cette application du maquillage.

Le truc pour obtenir un «foxy eye»? Utiliser des ombres à paupières naturelles, dans les tonalités de brun et un trait d’eye-liner ou une ombre à paupières plus foncée dans la muqueuse intérieure et extérieure afin d’allonger l’œil.

Voici des produits qui peuvent vous aider à obtenir le look «foxy eye» sans difficulté

1. Un pinceau précis pour utiliser ses ombres à paupières comme eye-liner:

Courtoisie Sephora

Pinceau fard précision et définition 220 par Fenty Beauty, 32$ chez Sephora

2. Une palette d’ombres à paupières dans des tons de brun

Courtoisie Pharmaprix

Palette d'ombres à paupières Catrice X Eman, 15$ chez Pharmaprix

Courtoisie Sephora

Rihanna Palette de fards à paupières Mix & Match Snap Shadows #1, 33$ chez Sephora

3. Un ligneur liquide pour définir le coin interne de l’œil et créer une pointe en œil de chat dans le coin externe.

Courtoisie NYX

Ligneur liquide: Epic Ink Liner de NYX, 12$ chez NYX Canada

Courtoisie Glossier

Ligneur naturel Pro Tip de Glossier, 20$ chez Glossier

4. Un mascara allongeant pour finir le look en beauté!

Courtoisie Sephora

Mascara volumateur et allongeant Superhero de It Cosmetics, 32$ chez Sephora

Courtoisie NYX

Mascara Doll Eyes de NYX, 12$ chez NYX

On adore le résultat de cette technique de maquillage, et vous?

À voir aussi: