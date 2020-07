«Unsolved Mysteries» est la nouvelle série à voir pour les fans de «true crime»

Fans de Making A Murderer, Tiger King ou Mindhunter, vous allez dévorer la nouvelle série documentaire Unsolved Mysteries.

Unsolved Mysteries est une émission américaine qui roule depuis plusieurs années. Après 14 saisons entre les années 80 et 2010, Netflix a décidé de reprendre le concept pour en faire une version plus léchée.

La première saison de ce «reboot» est arrivée le 1er juillet sur la plate-forme de diffusion, et les fans de «true crime» se sont réjouis. D’ailleurs, le nouveau look de la série est signé par Shawn Levy, l’un des réalisateurs de Stranger Things.

Les 12 premiers épisodes sont divisés en 2 volumes et chaque épisode couvre un drame mystérieux, que ce soit une disparition, un meurtre ou un événement paranormal.

Voici les 6 premiers cas couverts par la nouvelle saison de Unsolved Mysteries:

1. Rey Rivera

Le premier épisode couvre la mort étrange de Rey Rivera, un homme de 32 ans retrouvé mort dans la salle de conférence d’un hôtel 8 jours après sa disparition.

La théorie est qu’il aurait sauté du toit et atterri dans cette salle, mais cela semble physiquement impossible et sa femme refuse de croire à un suicide.

2. Partice Endres

Cette propriétaire d’un salon de coiffure a disparu de son lieu de travail en seulement 13 minutes. Son corps a été retrouvé près de 2 ans après cette disparition.

Aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui l'a tuée, mais les suspects sont assez nombreux, et tous plus «creepy» les uns que les autres.

3. La famille Dupont de Ligonnès

Ce cas légendaire tout droit venu de Nantes, en France, est assez récent puisqu'il date de 2011. Une famille complète, les 2 parents, 4 enfants et 2 chiens disparaissent soudainement, puis leurs proches reçoivent des lettres disant qu’ils ont quitté la région pour les États-Unis.

Quelques jours plus tard, on retrouve tous les corps dans leur cour arrière, sauf celui du père, Xavier Dupont de Ligonnès, qui à ce jour reste introuvable.

4. Alonzo Brooks

Ce jeune homme de 23 ans a disparu un soir après une soirée arrosée. Ses souliers et son chapeau ont été retrouvés, mais rien de plus...

Un mois plus tard, la famille a retrouvé son corps sans vie tout près d'un endroit qui avait pourtant été fouillé. Ils croient, encore à ce jour, qu'Alonzo a été victime d’un crime haineux à cause de la couleur de sa peau.

5. L’OVNI de Berkshire

Cet épisode assez différent nous ramène dans les années 1960 dans une petite ville du Massachusetts où plusieurs personnes disent avoir vu un OVNI dans le ciel.

Non seulement ont-ils tous vu le même objet volant non identifié, mais ils disent tous avoir été kidnappés par des extraterrestres.

6. Lena Chapin

Cette jeune femme a disparu en 2006, mais sa famille n’a pas alerté les autorités avant 2008.

Lena avait avoué, 3 ans plus tôt, avoir aidé sa mère à tuer son beau-père, lui aussi porté disparu. Celle-ci nie avoir un lien avec la disparition de sa fille et de son ex-mari.

La date officielle n’a pas encore été annoncée, mais le volume 2, qui va contenir les 6 prochains cas, devrait arriver plus tard cette année.

À voir!