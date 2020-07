Le film très osé «365 jours» aura officiellement une suite

L’acteur Michele Morrone, qui tient la vedette dans le film controversé 365 jours (vf de 365 dni), a confirmé qu'il y aurait bel et bien une suite.

Capture d'écran YouTube

C'est dans une vidéo en live sur HalaLi, une plate-forme où les vedettes publient des vidéos pour leurs fans, que Michele a annoncé la bonne nouvelle.

La première version du film avait beaucoup fait jaser, notamment à cause de certaines scènes où la violence et le sexe sont un peu trop étroitement liés. Cela n’a toutefois pas empêché la production de se lancer dans le tournage d’une suite qui s’annonce aussi intense que le premier film.

Capture YouTube

Dans la première version du film, Laura (Anna-Maria Sieklucka), assistante commerciale en Pologne, se fait kidnapper par Massimo (Michele Morrone), un mafieux italien. Ce dernier lui laisse un an (365 jours) pour tomber amoureuse de lui. Si elle ne développe pas de sentiments, elle est libre, mais, pendant ce temps, une relation à tendance sadomasochiste s'installe entre eux.

Le drame érotique avait soulevé beaucoup d’émotions et plusieurs personnes au Québec souhaitaient le voir disparaître de Netflix. Une pétition exigeant qu'il soit retiré avait même circulé il y a quelques semaines.

Michele Morrone a dévoilé que le tournage de la seconde partie avait été retardé par la COVID.

«Si nous allons faire une seconde partie... La réponse est oui. On va tourner une deuxième partie. On ne sait pas encore quand, à cause du problème auquel le monde est confronté, mais c'est sûr, nous allons le faire.»

Le comédien ne s’est pas plus étendu sur le sujet et on ne sait pas exactement ce que racontera le deuxième film, mais il n'y a aucun doute: il risque de faire jaser.

À suivre!