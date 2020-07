Ces 21 stars québécoises ont pris la pose en maillot de bain sur Instagram

L’été est synonyme de selfies et de photos sur le bord de la plage ou de la piscine, et nos influenceuses et stars québécoises préférées ne font pas exception.

• À lire aussi: Les 32 plus beaux maillots de bain des stars à copier cet été

Ces stars québécoises ont récemment partagé des photos ensoleillées où on les voit en bikini et en maillot.

• À lire aussi: 20 bikinis tendance à moins de 50$ à se procurer cet été

Voyez-les dans la vidéo ci-dessus!

Vous y verrez:

1. Elisabeth Rioux

2. Alanis Desilets

3. Cath Bastien

4. Cassandra Bouchard

5. Catherine Brunet

6. Béatrice Bouchard

7. Juliette Gosselin

8. Cindy Cournoyer

9. Vanessa Duchel

10. Claudia Tihan

11. Cath Paquin

12. Claudie Mercier

13. Marina Bastarache

14. Jessie Nadeau

15. Adréanne Lapointe Alias DiDiLapi

16. Sarah-Maude Beauchesne

17. Jessica Dénommée

18. Pézie Beaudin

19. Rafaëlle Roy

20. Jennifer Nogue

21. Emy-Jade Greaves

D'autres vidéos qui pourraient vous intéresser:

8 tendances qu'on voit partout sur TikTok

4 transformations capillaires colorées et vraiment originales à voir absolument!

15 fois où des célébrités ont dévoilé leurs cheveux naturels