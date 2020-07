Tati Westbrook blâme Shane Dawson et Jeffree Star pour sa chicane avec James Charles

Près d’un an après «dramagedon», celle qui avait commencé toute la chicane au sein de la communauté de la beauté sur Youtube, Tati Westbrook, brise son silence.

Tati a publié une vidéo de 40 minutes visant à clarifier plusieurs choses qui se sont déroulées l’année dernière.

On se souvient que Tati avait publié en mai 2019 la vidéo Bye Sister (aujourd'hui supprimée) dans laquelle elle accusait James Charles d’avoir changé suite à son succès. Elle le traitait de narcissique et de manipulateur, et disait qu’elle ne voulait plus être son ami.

Suite à cela, Jeffree Star avait supporté Tati, et avait même osé traiter James de «danger pour la société».

Tati et Jeffree avaient tous deux éventuellement présentés leurs excuse à James, mais tout semble remonter à la surface ces temps-ci. Plusieurs mentionnent le fait que dans la bande-annonce sur la série de Shane Dawson et Jeffree Star, «dramagedon» était mentionné, pour finalement ne pas avoir fait partie du produit final.

Certains sont même allés jusqu’à théoriser que Shane et Jeffree auraient planifié «dramagedon», et même manipulé Tati à faire la vidéo contre James.

BREF, Tati semble confirmer cette rumeur dans sa très longue vidéo BREAKING MY SILENCE.

Dans celle-ci, elle explique qu’elle et James sont en bons termes aujourd’hui. Elle lui a présenté ses excuses en décembre dernier, et il les aurait acceptées. Il aurait même proposé d’être à ses côtés pour cette vidéo, mais Tati a préféré le faire seule.

Elle avoue qu’elle a fait sa vidéo Bye Sister suite a des histoires d'horreurs à propos de James que Shane et Jeffree auraient racontées à Tati. Celle-ci explique aussi que Shane lui a proposé de l’aider à faire cette vidéo en faisant le montage, une offre qu’elle a refusée.

Tati explique que Jeffree est connu comme ayant des informations compromettantes sur tous les membres de la communauté des «beauty gurus». Ces personnes seraient, selon Tati, comme des otages de Jeffree, et n’oseraient pas parler contre lui par peur d’être exposés.

Elle dit aux gens de se préparer à ce que Jeffree se mette enfin à dire publiquement les fameuses informations qu’il tient contre tout le monde.

Tati présente aussi une théorie selon laquelle Jeffree Star serait l’un des propriétaires de Morphe, et qu’il aurait voulu détruire la réputation de James Chalres (qui collabore aussi souvent avec Morphe) pour faire de la place à sa collection de maquillage avec Shane Dawson...

Au moment d’écrire ces lignes, Jeffree Star n'a pas répondu à la vidéo de Tati.

Pour sa part, Shane l’a accusée d’être une menteuse dans un Tweet qui a depuis été supprimé.

On va suivre ce «dramagedon 2.0» de très près!