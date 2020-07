Découvrez LA «selfie» tendance que tout le monde fait en ce moment

La nouvelle selfie de salle de bain est enfin arrivée! On la voit de plus en plus autant chez les influenceurs que nos amis, la nouvelle tendance est à la selfie de miroir... dehors!

En effet, tout le monde semble traîner son grand miroir à l’extérieur ces temps-ci pour capter l'auto-portrait idéal. Il y a une raison derrière ceci et elle est autant esthétique, que pratico-pratique.

On peut aussi faire preuve de créativité et utiliser une fenêtre de voiture ou de maison pour réaliser le look!

Voici les 5 raisons pourquoi la selfie dans un miroir devrait être votre prochaine publication:

1. On peut enfin prendre une photo plein pied

En effet, c'est parfait pour un #OOTD qui va autant mettre en valeur vos chaussures que votre haut.

2. Cela donne un look artistique

Pour ceux et celles qui désirent user de leur imagination, tout est permis avec un miroir!

3. On peut la faire sans aide

Vous n'avez besoin de personne ni de trépied pour réaliser vos photos avec cette technique!

4. Cela permet d’incorporer le décor

Si vous vous retrouvez dans un beau champ ou que le ciel est particulièrement magnifique, le miroir pourra le mettre en valeur.

5. C’est parfait pour montrer votre maillot de bain... ou votre nouveau iPhone!

C'est aussi la selfie idéale pour une photo en maillot de bain, mais aussi pour vous vanter d'avoir le dernier iPhone subtilement.

À vos miroirs!