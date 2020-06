Renaud Blanchet dévoile l'identité de sa nouvelle petite copine

Renaud Blanchet, qu’on a connu à OD Grèce, est nouvellement en amour et a partagé une toute première photo de couple!

L'influenceur est connu pour avoir eu une idylle durant sa saison de OD avec Maude Lavoie, pour finalement tomber amoureux de Jessika Dénomée lorsque celle-ci s'est jointe au groupe plus tard dans l’émission.

En sortant de l’aventure, son couple avec Jessika avait duré quelque mois, pour éventuellement se terminer de façon amicale.

Cet hiver, il avait confirmé ne plus être célibataire, et plusieurs ont cru que l’heureuse élue était son amie avec qui il était en voyage, mais non.

C’est le 29 juin qu’il a finalement publié une première photo en compagnie de sa dulcinée, officialisant enfin sa nouvelle relation!

On peut voir sur la photo Renaud et sa nouvelle copine au restaurant La Cabane d’à Côté à Mirabel. Il a tout simplement écrit «adlpre», l'acronyme de l'émission L'amour est dans le pré.

adlpre Une publication partagée par Renaud Blanchet (@renaud.blanchet) le 29 Juin 2020 à 4 :31 PDT

La jeune femme s’appelle Maude Lavoie-Gosselin et elle travaille pour Evenko. On ne sait pas exactement comment ils se sont rencontrés, mais ils semblent filer le parfait bonheur!

Longue vie aux amoureux.

