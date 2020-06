15 beaux journaux intimes et cahiers pour écrire nos pensées

Rien de mieux qu’un nouveau cahier qui donne envie d’écrire pour enfin être productive et se pencher sur un projet qui nous tient à cœur!

Un peu comme les nouveaux vêtements de sport, qui donnent de la motivation, un beau cahier a un pouvoir qu'il ne faut pas négliger.

L’écriture permet de s’organiser, d’exercer notre créativité ou même de tenir un journal intime pour se vider le cœur ou simplement pour avoir des souvenirs qui vont durer toute la vie.

Certains sont un mélange entre un agenda et un journal, vous permettant de mettre de l’ordre dans votre journée et d'ajouter des listes «to do» en plus de vos pensées.

Donc, peu importe ce que vous en faites, ils auront un effet positif sur votre vie.

Voici donc 15 magnifiques journaux et cahiers pour vous donner un boost de motivation:

1. Journal Le matin en deux minutes, 22,50$ chez Indigo.

Courtoisie

Ce journal permet d'instaurer une routine matinale où on inscrit nos intentions, ce qui nous rend reconnaissants ainsi que les pensées négatives dont nous voulons nous débarrasser.

2. Carnet «gang de chats» par GeAnderson, 10$ sur Etsy.

Courtoisie

Le cahier parfait pour les amoureux des chats! Il n'est pas trop volumineux, donc se transporte bien, et l'illustration est adorable.

3. Journal en forme de manette de Nintendo, 30$ chez La Baie.

Courtoisie

Sa couverture souple à l'image du Super Nintendo fera de ce journal le préféré des plus «geeks».

4. Grand cahier à feuilles lignées, 9$ chez Indigo.

Courtoisie

Le design sur ce cahier de notes est inspiré par les plages de surf en Californie.

5. Carnet constellation de Baltic Club, 28$ sur Esty.

Courtoisie

Parfait pour les amateurs d'astrologie ou d'astronomie, il est offert avec des pages lignées, pointillées ou vierges.

6. Carnet de notes «Le moment présent», 18$ chez Indigo.

Courtoisie

On adore ce cahier de notes classique pour sa grandeur, mais aussi pour le message sur la page couverture.

7. Journal d'intentions d'Anthropologie, 14$ chez La Baie.

Courtoisie

Le but de ce journal est d'aider à se fixer un objectif, puis à le réaliser.

8. Ensemble de carnets de voyage de Kayé, 22$ chez Simons.

Courtoisie

Ce n'est pas parce qu'on est en voyage qu'on doit négliger de prendre des notes, au contraire!

9. Journal de productivité, 30$ chez Indigo.

Courtoisie

Plus un journal planificateur qu'intime, celui-ci nous aide à prioriser les tâches plus pressantes et à organiser notre journée.

10. Carnet papillons de Esdee Designs, 30$ sur Etsy.

Courtoisie

Ce magnifique cahier de notes est à l'image du motif le plus en vogue cet été, le papillon!

11. Journal «Five minutes», 27$ chez Indigo.

Courtoisie

Ce cahier propose de prendre 5 minutes par jour pour noter des idées positives et des buts que nous désirons atteindre.

12. Ensemble de 3 cahiers Kate Spade, 20$ chez La Baie.

Courtoisie

3 cahiers fleuris plus adorables les uns que les autres qui peuvent vous servir pour noter ce que vous désirez!

13. Carnet chiens de Baltic Club, 28$ sur Etsy.

Courtoisie

Le carnet de notes par excellence pour les «dog lovers».

14. Cahier «Mon bullet carnet», 17$ chez Indigo.

Courtoisie

Ce cahier très polyvalent est à cheval entre l'agenda et le journal intime.

15. Ensemble de 3 carnets Kraft de GeAnderson, 25$ sur Etsy.

Courtoisie

On peut choisir nos 3 motifs favoris de carnets faits à la main pour un trio qui nous ressemble.