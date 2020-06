Voici quoi faire si votre masque de protection vous cause de l’acné

Si vous avez eu à porter un masque fréquemment ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué quelques désagréments sur votre peau.

Alors que certaines d’entre nous font subir de l’irritation à leur peau à cause des masques, d’autres voient apparaître des poussées d’acné dans cette zone cutanée du visage. Ce phénomène appelé «maskne» chez nos voisins du Sud est de plus en plus fréquent, comme le port du masque de protection est démocratisé à l’ensemble de la population.

Comment prévenir et guérir ces poussées d’acné causée par le masque? Voici nos trucs et astuces pour vous aider à surmonter cette nouvelle agression de l’épiderme.

Pourquoi le masque cause-t-il des boutons?

Le port de masques en tissus, chirurgical ou de type N95 cause une variété des désagréments qui ont un effet néfaste sur la peau :

La chaleur, les frottements du masque de la peau, les bactéries qui s’y accumulent comme la saleté et les huiles sont responsables des nouveaux venus sur notre épiderme et malheureusement, sont difficilement évitables quand on enfile un masque.

Comment prévenir l’arrivée des boutons dans le visage?

Vous pouvez prendre certaines précautions afin de ne pas exacerber son problème d’acné :

Changer son masque toutes les deux heures maximum Le laver à l’eau chaude après chaque utilisation (s’il est en tissu) Se laver le visage avant et après avoir porté le masque Ne pas porter de maquillage avec son masque

Des produits pour vous aider à combattre les poussées d’acné dues au masque de protection.

Voici nos coups de cœur :

1. Patches pour l’acné de COSRX - 13,50$ (pour 3 sachets)

Ces petits pansements à bouton vont accélérer la guérison des boutons présents et créer une barrière entre votre masque et votre acné afin d’éviter qu’elles se répandent.

2. Nettoyant hydratant CeraVe - 17,99$

On peut avoir tendance à vouloir utiliser des produits astringents et contenant de l’acide salicylique ou peroxyde de benzoyle quand on souhaite traiter l’acné, mais ces ingrédients peuvent avoir un effet irritant sur la peau. Mieux vaut utiliser un nettoyant doux comme celui-ci de CeraVe qui améliore la barrière naturelle de la peau et la rend moins vulnérable aux bactéries.

3. Masque d’argile purifiant pour le visage à l’huile d’arbre à thé The Body Shop - 19$

Traitez les zones affectées avec un masque purifiant qui viendra déloger les impuretés. L’huile de théier contenu dans ce masque a des propriétés antibactériennes qui viendront traiter les poussées d’acné.

4. Écran solaire Clear Face de Neutrogena FPS 60 - 17,99$

L’utilisation d’un crème solaire pour le visage tous les jours reste primordiale pour une peau en santé. Afin de ne pas exacerber son acné, on opte pour une version non comédogène qui résiste à l'eau et à la sueur.

