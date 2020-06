Voici la marche à suivre au gym pour respecter les mesures hygiéniques

Les centres d’entrainement rouvrent officiellement le 22 juin à travers la province. Plusieurs reprendront donc le chemin du gym pour garder la forme et évacuer tout le stress lié à la pandémie qui s’est accumulé au cours des derniers mois.

Bien que ce retour soit bon pour la santé mentale et physique des abonnés, ces derniers devront être prudents et respecter les mesures sanitaires de la santé publique. Les centres d’entrainement ont reçu des consignes strictes conditionnelles à leur réouverture. En plus de respecter ces dernières, il est possible d’en faire un peu plus de votre plein gré pour vous protéger, mais aussi protéger les autres membres.

Voici donc les choses à faire et ne pas faire pour vous protéger dans un gym en temps de pandémie de la COVID-19 :

1. S’informer sur les mesures prises par son centre

Avant même de vous déplacer, informez-vous auprès de votre centre d’entrainement sur les mesures qui ont été prises en vue de la réouverture. Est-ce que les cours en groupe ont lieu? Est-ce que les vestiaires sont accessibles? Est-ce qu’il faut réserver une plage horaire? Plusieurs centres ont déjà communiqué par courriel avec leurs membres, mais s’il y a un point qui n’est pas clair pour vous, téléphonez et posez vos questions. De cette façon, vous pourrez prendre la décision à savoir si vous êtes à l’aise ou non d’aller vous entrainer dans un espace clos.

2. Apporter son propre désinfectant

Les gyms doivent être exemplaire en matière de nettoyage et désinfection des équipements. Même si des produits sont à votre disposition pour nettoyer les appareils, vous pouvez apporter vos propres lingettes désinfectantes. En utilisant votre propre produit dont vous connaissez la composition, vous serez peut-être plus rassuré et moins craintif à utiliser les appareils d’entrainement.

3. Arriver déjà vêtu de son linge de sport

Même si votre gym permet l’accès au vestiaire, si vous avez la possibilité d’arriver déjà vêtu de votre linge de sport, faites-le. Dites-vous en fait que le moins de contact que vous avez avec des surfaces, le mieux.

4. Avoir plus d’une bouteille d’eau

Encore une fois, si vous pouvez éviter de toucher la fontaine d’eau en apportant plus d’une bouteille d’eau déjà pleine, faites-le. Pandémie ou non, il est très important de bien s’hydrater avant, pendant et après un entrainement.

5. Revoir son entrainement

Puisque les machines ne seront peut-être pas toutes disponibles afin de respecter la distanciation physique et qu’il est préférable de limiter les contacts avec les surfaces, ça vaut peut-être la peine de revoir votre entrainement. Faites votre cardio sur une seule machine et pour la musculation, trouvez des exercices à faire avec le poids de votre corps. Et si, par exemple, vous avez vos propres bandes élastiques d’entrainement ou un tapis de yoga à la maison, apportez-les!

6. Se laver les mains fréquemment

Les gyms vont vous obliger à vous laver les mains à votre arrivée et à votre départ. Par contre, il est conseillé de le faire entre chaque machine que vous utiliserez. Alors après avoir nettoyé votre machine, un petit détour au lavabo s’impose!

Bon retour au gym!

