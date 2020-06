Ce serait ELLE, la nouvelle blonde de Timothée Chalamet

Après sa séparation d'avec Lily-Rose Depp il y a quelques mois, Timothée Chalamet aurait retrouvé l’amour auprès d’une autre actrice bien connue!

Bien que l’acteur soit très discret au sujet de sa vie privée, les paparazzis sont avides d’informations et veulent en savoir plus sur ce qui se trame dans sa vie amoureuse. Ils ont photographié Timothée à Cabo San Lucas avec une nouvelle flamme à ses côtés: Eiza Gonzalez.

Si le simple fait d’être en vacances n’est pas synonyme de relation amoureuse, le gros bec donné par Timothée à sa douce ne ment pas: les deux acteurs sont plus que des amis.

Selon les informations récoltées par TMZ, Eiza, 30 ans, et Timothée, 24 ans, seraient en voyage avec des amis dans le pays d’origine de la jolie jeune femme, le Mexique. Ces derniers ont profité d’une belle journée au bord de l’eau à se faire bronzer et se baigner.

Si le visage d'Eiza Gonzalez vous semble familier, c’est qu’elle a joué dans plusieurs films comme Baby Driver Darling et The Fast and the Furious.

