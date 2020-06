Sarah-Jeanne Labrosse dévoile l’identité de son amoureux, un comédien bien connu

Sarah-Jeanne Labrosse a partagé sur Instagram une série d’images où elle dévoile son quotidien post-confinement, mais également l’identité de l’homme qui, vraisemblablement, partage sa vie ces derniers temps.

Bien qu’elle n’ait pas formellement confirmé la rumeur, la photo complice (et à moins de deux mètres!) à la toute fin du carrousel et les commentaires sous la publication ne mentent pas: Sarah-Jeanne et Marc-André Grondin formeraient un couple. L'actrice a même mis une mention «j'aime» à un commentaire dans lequel on lui demandait si la photo constituait une annonce officielle. (Cliquez à droite jusqu'à la neuvième photo pour voir la photo du duo!)



De nombreux amis et membres du showbiz québécois ont d’ailleurs commenté la publication avec un cœur et des mots doux adressés aux présumés amoureux. Sarah-Jeanne Labrosse s’est toujours faite discrète concernant sa vie amoureuse. Aussi ne sait-on pas si elle va en dire plus que cette simple photo complice.

Malgré une année plutôt difficile à cause de la COVID-19, plusieurs nouveaux couples de vedettes se sont formés en 2020. Découvrez les 10 nouveaux couples qui ont officialisé leur relation cette année!

