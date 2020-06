Vous ne devinerez jamais l'âge réel des acteurs de «13 Reasons Why»

On le sait bien, des acteurs d’âge adulte jouent très souvent des adolescents dans les séries américaines. Mais est-ce le cas aussi pour 13 Reasons Why?

Ce n’est pas vraiment une surprise d’apprendre qu’en fait, tous les acteurs de cette série adorée sont beaucoup plus vieux que les personnages qu’ils jouent.

Étant au secondaire, les étudiants de Liberty High devraient avoir environ 15 ou 16 ans lors de la saison 1, pour finir la série à environ 17 ou 18 ans maximum.

Découvrez l’âge réel des acteurs de 13 Reasons Why:

1. Katherine Langford (Hannah Baker)

Jaime Espinoza/WENN.com

La jeune femme originaire de l’Australie est en fait âgée de 24 ans!

2. Dylan Minnette (Clay Jensen)

AFP

Dylan a 23 ans.

3. Brandon Flynn (Justin Foley)

Adriana M. Barraza/WENN.com

Le jeune homme a 26 ans, donc 10 de plus que son personnage.

4. Christian Navarro (Tony Padilla)

Tony Forte/WENN

À 28 ans, Christian n’est même pas le plus âgé de la bande!

5. Alisha Boe (Jessica Davis)

AFP

La jeune femme née sous le signe astrologique du Poissons a 23 ans.

6. Justin Prentice (Bryce Walker)

AFP

Celui qui joue l’horrible Bryce a en fait 26 ans.

7. Miles Heizer (Alex Standall)

AFP

Comme Justin, Miles est âgé de 26 ans.

8. Ross Butler (Zach Dempsey)

AFP

On pourrait croire que Ross est le doyen du groupe puisqu’il a 30 ans, mais non.

9. Devin Druid (Tyler Down)

AFP

À 22 ans, Devin est celui dont l’âge se rapproche le plus de son personnage.

10. Tommy Dorfman (Ryan Shaver)

AFP

Bien que Ryan ne faisait partie que des 2 premières saisons, il était l’un des personnages les plus appréciés. Tommy est âgé de 28 ans.

11. Grace Saif (Ani Achola)

La jeune femme qui est née en Angleterre a en fait 24 ans.

12. Tyler Barnhardt (Charlie St. George)

AFP

Bien que son personnage ne soit apparu que dans les dernières saisons, les fans se sont attachés à l’acteur de 27 ans.

13. Timothy Granaderos (Montgomery "Monty" de la Cruz)

C’est Timothy qui a la plus grande différence d’âge avec son personnage puisqu’il a 33 ans, et non 18.