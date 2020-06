Catherine Brunet pose en maillot de bain sur la couverture du magazine Clin d’oeil

Catherine Brunet a pris la pose de façon inusité sur la couverture du dernier magazine Clin d’oeil : elle s’y trouve en maillot de bain!

La couverture estivale a été capturée par nul autre que Xavier Dolan, le réalisateur de renom et bon ami de Catherine.

À cause de la crise de la COVID-19 et des contraintes de distanciation sociale en vigueur, il était impossible pour le magazine de réaliser un shoot traditionnel. Ils ont donc demandé à Xavier et Catherine de réaliser la séance photo qui donne chaud.

Courtoisie Clin d'oeil

Catherine Brunet a dévoilé, dans une série de vidéo diffusée sur le site web du Clin d'oeil, que le photoshoot s’était effectué en pleine journée de canicule, et qu’un maillot était l’une des seules options viables lors de ces températures extrêmes.

Une chose est certaine : le résultat est magnifique!