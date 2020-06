Voici la robe confo que tout le monde va porter cet été

La tendance en matière de robe fera plaisir à celles qui détestent les vêtements trop serrés puisqu’on opte pour une version «oversized» cet été!

Si la COVID-19 peut avoir eu un minuscule avantage, c’est bien les tendances mode confortables et décontractées qui en découlent.

Cet été, on verra des robes amples et lousses partout, portées avec une belle paire de sandales, un sneaker blanc ou même des bottes de combat comme des Dr Martens!

Ces robes peuvent être très féminines, avec des motifs de fleurs ou à picots. Encore mieux lorsqu’elles ont des manches bouffantes!

On peut aussi prioriser le look «babydoll», soit une robe courte et volumineuse, presque comme un pyjama.

On peut aussi y aller avec un modèle très simple dans une couleur unie! Les tissus légers comme le lin ou le chiffon donneront le look voulu.

Et si vous préférez ne même pas avoir à vous raser ni les aisselles ni les jambes, priorisez le modèle à manches longues!

En voici quelques modèles que vous pourrez «rocker» cet été:

Robe à manches bouffantes, 20$ chez H&M

Robe-chemisier de Twik, 49$ chez Simons

Robe en lyocell, 60$ chez H&M

Robe paysanne de Twik, 59$ chez Simons

Robe rustique, 80$ chez Zara

Robe nuisette étagée, en rabais à 45$ chez American Eagle

Robe «babydoll» Xenia, 78$ chez Aritzia