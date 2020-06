Mercure entre en rétrograde en voici comment cela va affecter votre été

Ça y est, nous entrons dans la redoutée période de Mercure en rétrograde où on risque de se sentir débalancés.

• À lire aussi: Découvre les influenceuses québécoises qui ont le même signe astrologique que toi

Lorsque Mercure, la planète de la communication, change de direction, plusieurs notent des difficultés au niveau de la technologie, des relations interpersonnelles, le sommeil, et plus encore.

Du 17 juin au 12 juillet, Mercure fera sa rétrograde dans en Cancer, un signe reconnu pour son émotivité.

Voici donc comment votre vie sera affectée par la rétrograde de Mercure de juin 2020:

Comment les rétrogrades nous affectent?

Lorsque Mercure change de direction, on a souvent l’impression que rien ne fonctionne comme on l’aimerait. C’est une période où la technologie nous fait défaut, alors attendez-vous à un cellulaire qui brise ou une télé qui fait des siennes.

C’est aussi un moment où, souvent, nos plans tombent à l’eau. Puisque ceci est un thème récurrent en 2020, on continue à baisser nos attentes en juin et juillet!

La signification du signe du Cancer

Une rétrograde de Mercure en Cancer, cela veut dire qu’une tonne d’émotions refoulées vont refaire surface.

Vous risquez d’avoir envie de changement dans vos relations autant romantiques que familiales. Cela peut vouloir dire une envie de se créer une routine pour se sentir plus en sécurité et plus stable.

Quels autres phénomènes se produisent en même temps?

Durant la rétrograde de Mercure, la saison du Cancer débutera le 21 juin. En cette journée même aura lieu une éclipse solaire.

Puisque le signe du Cancer représente aussi l’intuition, durant ces 3 phénomènes, nous devrons être particulièrement alertes à ce que «l’univers» tente de nous dire. Soyez à l’écoute de cette période en particulier du 21 juin, et suivez la direction que les astres tentent de vous pointer.

Quels signes seront les plus affectés?

Les Lion, Gémeaux et Vierge risquent de vivre cette période un peu plus difficilement.

Chez les Lion, on pourrait voir des émotions difficiles refaire surface alors que les Vierge vont se sentir isolés.

Les Gémeaux sont régis par Mercure, alors il est tout à fait normal qu’avec leur planète qui fait marche arrière, ils se sentent déboussolés.

En résumé, cette période sera une rétrograde de Mercure en bonne et due forme, mais avec nos émotions à fleur de peau.

Pour plus de contenu ASTRO, visionnez nos vidéos à ce sujet: