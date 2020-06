Découvrez la couleur de cheveux la plus tendance de l’été 2020

Un type de brun très particulier est de plus en plus vu sur les têtes des célébrités, se glissant au top des tendances pour le reste de l’année 2020.

Lumineuse et facile d'entretien, la colo que vous devez demander à votre coiffeuse quand vous aurez ENFIN un rendez-vous est le «golden brunette».

• À lire aussi: On sait enfin quand les salons de coiffure et d'esthétique vont rouvrir à Montréal

Le nom le dit, c’est un brun caramel chaud avec des reflets dorés. On peut autant l'obtenir avec un balayage qu'avec des mèches plus larges ou même une couleur pleine.

Le «golden brunette» comprend un éventail assez large de teintes de brun châtain, allant du miel au caramel, en passant par le cuivré ou le noisette. Cela dépend de votre teint et d'à quel point votre base est foncée ou claire.

Le plus beau là-dedans, c’est qu’avec un balayage, la repousse se fond naturellement dans le reste des cheveux. Donc on garde un look ensoleillé et naturel tout l’été, puis on peut foncer un peu la couleur, si on le désire, l’automne venu.

Voici quelques célébrités qui ont déjà adopté le «golden brunette»:

Kylie Jenner

Addison Rae

Alisha Boe

Millie Bobby Brown

Kristine Froseth

Vanessa Morgan

Victoria Pedretti

À voir aussi, 15 fois où des célébrités ont dévoilé leurs cheveux naturels:

Les salons de coiffure favoris des vedettes québécoises: