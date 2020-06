Ce couple adoré de «Too Hot To Handle» annonce sa séparation

Un an après s’être rencontrés dans la téléréalité Too Hot To Handle sur Netflix, Francesa Farago et Harry Jowsey se séparent.

C’est dans une vidéo Youtube très émotive qui s’intitule Notre séparation que Francesa a annoncé la triste nouvelle. Sans entrer dans les détails, la jeune femme explique que c’est Harry qui a pris cette décision, car il trouvait cela trop difficile d’être dans une relation à longue distance.

Elle laisse entendre qu’ils se chicanaient assez souvent et qu’ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde sur plusieurs plans. Elle a dit aussi que plusieurs rumeurs qu’elle refusait de croire à la base étaient en fait réelles...

La paire était tombée follement amoureuse dans le cadre de la téléréalité Too Hot To Handle. L’émission met au défi des jeunes célibataires attirants de ne pas succomber à la tentation des rapprochements physiques.

Après l’émission, ils avaient commencé une relation longue distance puisque Harry habite en Australie et que Francesca réside à Vancouver. Ils planifiaient déménager ensemble à Los Angeles au printemps, mais le plan est bien sûr tombé à l’eau à cause de la pandémie de la COVID-19.

Durant l’épisode «réunion», Harry avait demandé Francesca en mariage et elle avait accepté.

On leur souhaite tout le bonheur du monde!

