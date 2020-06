Deux acteurs de «Outer Banks» dévoilent être en couple dans la vraie vie

Deux stars de la populaire série Outer Banks ont surpris les fans en dévoilant sur Instagram qu'ils formaient un couple dans la vraie vie.

Ce sont Chase Stokes et Madelyn Cline qui ont fait le bonheur de plusieurs ce dimanche soir du 14 juin.

Les acteurs jouent John B et Sarah Cameron et, tous comme leurs personnages dans les derniers épisodes, ils sont tombés en amour!

C’est Chase qui a été le premier à rendre la relation «Instagram official» en publiant une photo à la plage, ne montrant que leurs pieds.

La seconde photo dévoile Madelyn tenant une bouteille de vin. Chase a accompagné le tout des mots «Le chat est sorti du sac», confirmant ce que plusieurs croyaient!

Jonathan Davis qui joue Pope a commenté la photo en disant «Il était temps!».

La rumeur que Chase et Madelyn étaient en couple courrait depuis le mois d’avril, alors que celui-ci avait avoué être en confinement avec sa collègue de travail, ainsi qu’avec Drew Starkey et Rudy Pankow qui jouent Rafe et JJ.

C’est à l’image de certains acteurs de Riverdale ou de Elite qui eux aussi ont trouvé l’amour sur le plateau de tournage.

On leur souhaite tout le bonheur du monde, et on attend patiemment que Madison Bailey et Rudy fassent une annonce similaire...