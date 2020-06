19 faits à savoir sur la chanteuse Madison Beer

La chanteuse et star des réseaux sociaux fait beaucoup parler d’elle ces temps-ci, mais saviez-vous qu’elle a déjà eu une BFF québécoise?

La carrière de Madison Beer a commencé lorsque Justin Bieber a partagé l’un de ses covers en 2012. Depuis, elle touche autant à la musique, que la télévision, TikTok, YouTube et Instagram.

Voici donc 19 faits que vous ne saviez peut-être pas sur Madison Beer:

1. Madison est née le 5 mars 1999. Elle a donc 21 ans.

2. Parmi ses ex petits copains, on compte Jack Gilinsky, Brooklyn Beckham et, plus récemment, Zack Bia.

3. Elle va sortir un album cet été qui s'intitule Life Support.

4. Elle a un petit frère qui s’appelle Ryder Beer et qui fait lui aussi de la musique.

5. Madison est née à Jerico dans l’état de New York.

6. La jeune femme a longtemps été BFF avec la Québécoise Claudia Tihan, mais elles n’ont pas été vues ensemble depuis 2018.

7. Madison a participé à l’édition pour célébrité de RuPaul’s Drag Race. Elle va aussi être juge lors de la saison All Stars 5.

8. Elle est une grande fan de la série American Horror Story et de tout ce qui est «creepy». On le voit souvent dans ses vidéoclips.

9. Le signe astrologique de Madison est Poissons et elle représente très bien ce signe artistique et sensible.

10. Elle est proche de Justin Bieber et sa femme Hailey, mais aussi de Selena Gomez et Ariana Grande.

11. Elle a été aperçue en train de manifester pour montrer son support au mouvement Black Lives Matter.

12. Elle est souvent accusée d’avoir recours à la chirurgie plastique, mais elle a réfuté à maintes reprises cette information.

13. Madison est une très grande fan de Rihanna, qui est son artiste favorite.

14. Elle est aussi amie avec la mannequin Winnie Harlow.

15. Elle adore être sur scène et part régulièrement en tournée à travers le monde pour sa musique.

16. Elle est allée au Festival de Cannes en 2019 et a porté une magnifique robe du designer George Hobeika.

17. Madison est féministe et se prononce souvent sur les inégalités entre les hommes et les femmes.

18. Elle a collaboré avec Offset et Charlie XCX pour sa chanson Hurts Like Hell.

19. Elle chante la chanson officielle de Monsters High, la gamme de poupées inspirées de monstres.