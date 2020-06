Les coupes de cheveux les plus tendance de l’été 2020

Si vos cheveux ont poussé en confinement et que vous désirez rafraîchir votre coupe, laissez-vous inspirer par les tendances de l’été 2020.

En regardant ce que les stars portent, on voit que les coupes cet été seront faciles d'entretien, pratiques et cute! Elles sont surtout nostalgiques et inspirées de périodes passées.

Voici donc les 10 coupes de cheveux les plus tendance de l’été:

1. Le bob texturisé

Pour réaliser cette coupe décontractée, on s’assure que les pointes soient coupées de façon un peu irrégulières.

2. La frange rideau des années 70

La frange rideau continue d’être populaire, mais cet été, elle se mélange encore plus avec le reste de nos cheveux.

3. Le «Rachel» des années 90

Inspirée par Rachel dans Friends, cette coupe doit être volumineuse et les cheveux, coupés en étages bien distincts.

4. Le «lob» asymétrique

Ce bob un peu plus long qu’à l’habitude peut se porter autant sur des cheveux bouclés que droits.

5. La coupe Longueuil modernisée

Aussi appelé le «shag», cette coupe est parfaite pour celles qui ont un style un peu plus edgy.

6. Les cheveux naturels

Cet été, on rock la texture naturelle de nos cheveux!

7. La frange courte

Si vous n’êtes pas fans de la frange rideau, essayez une version écourtée.

8. Les cheveux à la mâchoire

Encore plus courts que le bob, les cheveux coupés carrés à la mâchoire font un retour en force.

9. Les longs cheveux sans dégradé

Comme Dixie et Charli D’Amelio, les cheveux d’une seule longueur, et couleur, sont tendance.

10. La coupe courte

La fameuse coupe courte du «pixie» est portée un peu plus longue cet été.